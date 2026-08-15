В Италии «худшего политика» бросают в реку — необычная традиция, сохранившаяся со Средних веков, продолжается и сегодня

В итальянском городе Тренто до наших дней сохранилась необычная традиция, берущая начало в Средних веках. В рамках фестиваля Фесте Вигилиане, который проводится ежегодно в июне, организуется мероприятие «Ла Тонка».

Сначала судят, затем бросают в реку

Во время мероприятия на городской площади проходит символический судебный процесс. Местные жители исполняют роли судьи, прокурора и адвоката, «судя» политика или общественного деятеля, вызвавшего больше всего споров и обсуждений в течение года.

Человека, которого признают «принявшим худшее решение года», помещают в железную клетку и символически топят в реке Адидже.

Представление обычно завершается аплодисментами зрителей.

600-летняя история

«Ла Тонка» вдохновлена реальным методом наказания, применявшимся в регионе в КсИВ–КсВИИ веках. В те времена такое наказание применялось за некоторые преступления, в том числе за богохульство.

Сегодня эта практика превратилась в шутку, способ критики и народный праздник. Местные жители отмечают, что мероприятие не только позволяет критиковать общественных деятелей, но и укрепляет единство общества.