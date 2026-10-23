В Индии слоν, заставленный переносить тяжелый груз, устроил погром: разбита золотая статуя (видео)

В Индии традиционный религиозный ритуал неожиданно перерос в серьезные беспорядки и массовую панику.

21 октября в рамках популярного религиозного праздника «Дасара», отмечаемого по всей стране, слон, которого заставили нести гигантскую статую из серебра и золота весом 650 килограммов, не выдержал чрезмерной нагрузки и шума и взбесился.

Поразительный вес и выдворившийся из-под контроля погром

Согласно информации, главной причиной внезапного гнева животного и изменения его маршрута стал непомерно тяжелый священный предмет, взваленный на него:

Угроза жизням людей: Вышедший из-под контроля огромный слон внезапно резко изменил направление движения, создав прямую угрозу соткам паломников и зрителей, собравшихся на церемонию;

Крупный ущерб и раздавленные машины: Во время беспорядков животное растоптало несколько транспортных средств на своем пути и повредило близлежащие постройки;

Поломка священной статуи: Во время погрома уникальная статуя весом в сотни килограммов из золота и серебра, считающаяся священной для индуистов, рухнула вниз и получила значительные повреждения.

Отношение к животным в центре дискуссий

Это неприятное происшествие не только повергло в ужас участников праздника, но и вызвало ожесточенные споры среди общественности Индии и активистов по защите прав животных. Общественность требует прекратить практику использования слонов и других животных для переноски столь тяжелых и жестоких грузов на религиозных мероприятиях.