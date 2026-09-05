Мать, искавшая дочь, целый год верила самозванке

Женщина, надеявшаяся найти свою пропавшую много лет назад дочь, тяжело пережила удар, когда узнала, что целый год подвергалась обману со стороны человека, выдававшего себя за ее ребенка.

У 57-летней Сиан Уильямс от разлученной с ней дочери Тилли осталась лишь одна фотография. Тилли была отдана под опеку, когда ей было всего шесть месяцев. Причем это произошло не по вине Сиан.

Бывший муж Сиан, Тимоти Дженкинс, в октябре 1996 года был признан виновным в непредумышленном убийстве ее пятилетней дочери Джессики и приговорен к 10 годам лишения свободы. Тилли воспитывалась в другом месте, а Сиан виделась с дочерью на контролируемых встречах до двухлетнего возраста. Затем Тилли удочерили.

Матери периодически отправляли ее фотографии и информацию о ее жизни, но после того, как Тилли исполнилось 18 лет, эта связь оборвалась. Сиан окончательно потеряла дочь.

Спустя годы Сиан опубликовала в группах на Facebook, посвященных усыновлению, пост о том, что ищет дочь. В нем она также указала настоящее имя и дату рождения Тилли.

Через семь лет ей пришло сообщение от какой-то женщины. Она представилась Тилли, и когда Сиан назвала ее точную дату рождения, та наконец поверила, что нашла свою дочь.

Женщина назвалась Синди и сказала, что у нее четверо детей. Сиан отправила ей все сохранившиеся фотографии Тилли. Синди сравнила свои снимки с детскими фотографиями и показала, что между ними есть сходство.

Синди даже предложила сделать ДНК-тест, но потом передумала. Сиан, боясь снова потерять дочь, не стала давить на нее в этом вопросе.

Затем они общались с помощью видеозвонков. Синди рассказала Сиан, что ее парень жестоко с ней обращается, и даже заявила, что водила детей на встречу в тюрьму к убийце Джессики.

Боясь снова потерять дочь, Сиан отправила ей 150 фунтов стерлингов, чтобы та ушла от жестокого парня.

В октябре 2025 года Сиан проехала четыре часа на машине, чтобы лично встретиться с Синди — женщиной, которую она считала Тилли. Когда они сблизились, Сиан даже переехала, чтобы быть ближе к семье, и удалила свое имя из реестра контактов по усыновлению.

Однако когда казалось, что все наладилось, пришло сообщение от другой женщины. Она заявила, что Синди — вовсе не родная дочь Сиан и что она уже провожала подобные махинации раньше.

Когда Сиан с подозрением обратилась к Синди, та попросила заблокировать ту женщину. Но затем с аналогичной информацией выступили еще два человека.

Сиан отправила Синди последнее сообщение с просьбой признать правду. Ответ шокировал ее еще больше:

«Прости, я просто хотела иметь маму, человека, который поставил бы меня на первое место. У меня никогда не было такого человека».

После этого Сиан начала осознавать, что ее обманули. По ее мнению, Синди узнала дату рождения Тилли исключительно из поста на Facebook. Кроме того, она, вероятно, поняла, что из-за страха испортить отношения Сиан не станет настаивать на ДНК-тесте.

Сиан предполагает, что жестокий парень, о котором говорила Синди, тоже мог оказаться вымышленным. Таким образом, отправленные 150 фунтов стерлингов также пропали даром.

После года надежд и ожиданий Сиан подает заявку на возвращение в реестр контактов по усыновлению. Процесс поисков Тилли для нее продолжается.

Теперь мать боится быть обманутой снова. Она переживает, сможет ли вообще доверять настоящей Тилли, если та вдруг объявится.

«Эта история полностью разрушила мою веру в людей», — сказала Сиан.