Сын Синди Кроуфорд скончался в реабилитационном центре: что предполагает полиция

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Сын Синди Кроуфорд скончался в реабилитационном центре: что предполагает полиция

Голливуд и мир высокой моды потрясены тяжелой утратой. 27-летний старший сын легендарной супермодели 90-х Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, известный модель Пресли Гербер, в Лос-Анджелесетрагически скончался в одном из реабилитационных центров. Как сообщает известный портал ТМЗ со ссылкой на надежные источники в Департаменте полиции Санта-Моники, правоохранительные органы рассматривают в качестве предварительной версии смерти передозировку наркотическими средствами.

Стало известно, что в службу спасения 911 поступил экстренный вызов об угрозе передозировки, однако прибывшая на место полиция не обнаружила признаков насильственной смерти или криминала. Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес провела вскрытие, но отложила установление официальной причины смерти до получения результатов токсикологического анализа (статус «отложено»). В марте этого года в своем посте в социальных сетях Пресли писал, что решил открыто взглянуть в лицо проблемам, от которых бежал годами, и искренне надеялся, что предстоящий курс лечения станет последним в его жизни. К сожалению, эта полная надежд борьба закончилась холодной смертью в клинике Лос-Анджелеса.

Почему же «золотая семья» Голливуда, которой многие завидовали, не смогла спасти своего ребенка от оков зависимости, что произошло внутри реабилитационного центра и какие тайны может раскрыть судебно-медицинская экспертиза?

«Звонок 911, смерть в реабилитации и последний пост»: 5 ключевых моментов трагедии

Самые важные подробности смерти Пресли Гербера:

  • Смерть в 27 лет: Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался 21 сентября в Лос-Анджелесев реабилитационном центре;

  • Версия о передозировке: В полицию Санта-Моники поступил вызов 911 о возможной передозировке наркотиков, инцидент расследуется;

  • Признаков насилия нет: Сотрудники полиции подтвердили отсутствие следов внешнего воздействия или убийства на месте происшествия;

  • Ожидание результатов экспертизы: Судмедэксперт Лос-Анджелеса пока не объявил официальную причину смерти, ожидаются результаты токсикологии;

  • «Это будет для меня последним»: Весной покойный модель сообщал в соцсетях, что отправляется на лечение и намерен полностью победить свои пороки.

Дело Пресли Гербера: детали происшествия и зафиксированные данные

Анализ данных полиции Лос-Анджелеса и СМИ:

Критерии и параметры

Официальная и инсайдерская информация

Личность покойного

Пресли Гербер (сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера)

Возраст и профессия

27 лет, модель и фотомодель

Дата и место смерти

21 сентября 2026 года, реабилитационный центр в Лос-Анджелесе

Сигнал в службу 911

Предполагаемая передозировка наркотиков

Криминальные признаки

Следов убийства или насилия не обнаружено

Статус судмедэкспертизы

«Отложено» (ожидаются результаты токсикологического анализа)

Последнее обращение в марте

Надежда на борьбу с зависимостью и завершение лечения

Экспертиза психологии и жизни звезд: почему «золотая молодежь» не может выбраться из этого омута?

Выводы психотерапевтов, криминологов и голливудских аналитиков:

  • Давление «звездной семьи» и внимание общественности: Жизнь в тени легендарной матери и отца-миллиардера часто порождает у детей тяжелые психологические комплексы и стресс из-за необходимости доказывать свою состоятельность; не секрет, что Пресли Гербер годами боролся с депрессией и внутренней тревогой;

  • Проблема контроля в реабилитационных центрах: Случаи, когда пациенты находят запрещенные вещества даже в закрытых специализированных клиниках, в США встречаются часто; полиции теперь предстоит выяснить, по каким каналам эти вещества попали в центр;

  • Токсикологическая экспертиза занимает много времени: В США для определения точного состава запрещенных синтетических веществ и лекарственных препаратов в крови требуется не менее 4–8 недель, поэтому судмедэкспертиза пока официально не разглашает диагноз;

  • Продолжение семейной трагедии: Это печальное событие стало горьким доказательством того, что огромное богатство, успех и известность не могут гарантировать человеку защиту от душевной пустоты и оков зависимости.

Для семьи Синди Кроуфорд эти дни остаются в истории как самый черный и тяжелый период испытаний в их жизни.

Как вы думаете, что является основной причиной того, что молодежь из богатых и знаменитых семей попадает в такую зависимость и душевную пустоту — избыток свободы или отсутствие духовной цели в жизни? Поделитесь своим мнением в комментариях и поделитесь этой статьей, заставляющей задуматься, со всеми своими друзьями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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