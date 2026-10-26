Китайский «медный король» приговорен к пожизненному заключению: крах гигантской империи Маике

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Китайский «медный король» приговорен к пожизненному заключению: крах гигантской империи Маике

Основатель и глава крупного торгового гиганта Китая — Маике Металс Интернатионал, 61-летний предприниматель Хэ Цзиньби, которого когда-то называли «медным королем» страны, был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в договорном мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно решению суда города Сиань, вынесенному в закрытом режиме, мошеннические и незаконные финансовые действия руководства компании создали риск прямых убытков для нескольких крупных банков Китая на сумму более 1 миллиарда долларов. Сам миллиардер подал апелляцию на решение суда.

Империя, начавшаяся с 8,7 тысяч долларов: 25 процентов медного рынка Китая

Бизнес-путь Хэ Цзиньби стал одним из самых ярких взлетов в современной торгово-промышленной истории Китая:

  • Первые шаги: В 1993 году в городе Сиань вместе с друзьями, взяв кредит всего на 50 тысяч юаней (около 8,7 тысяч долларов по тогдашнему курсу), он основал торговый дом Маике;

  • Становление медным гигантом: Бизнес, начавшийся с продажи электротехнической и механической продукции, вскоре специализировался на торговле металлоломом, медной проволокой и рафинированной медью;

  • Монопольное положение на рынке: На пике своего развития Маике Металс в одиночку обеспечивала четверть (25%) всего импортируемого Китаем медного сырья.

Цепочка кризисов: Пандемия, крах недвижимости и залог металла

Рискованные финансовые схемы в деятельности компании начали давать сбои во время пандемии:

  • Опасная схема кредитования: Компания Маике привлекала миллиарды юаней кредитов, закладывая банкам огромные запасы меди, хранящиеся на складах и находящиеся в пути;

  • Кризис недвижимости: Помимо торговли, магнат вкладывал огромные инвестиции в строительство отелей и бизнес-центров. Однако кризис на рынке недвижимости Китая «заморозил» эти средства;

  • Пандемия и падение цен: Жесткие ковидные ограничения 2022 года нарушили логистику, а резкое падение цен на медь на мировом рынке привело к кассовым разрывам и неспособности покрыть долги.

Арест, банкротство и позиция защиты

Окончательный крах империи и судебный процесс развивались следующим образом:

  • Громкое исчезновение: В октябре 2023 года сотрудники компании полностью потеряли связь с руководителем, вскоре стало известно, что он был арестован полицией. В следующем месяце Маике официально объявила о банкротстве;

  • Аргументы адвокатов: В суде защитники подчеркивали, что у предпринимателя не было цели совершить мошенничество, и компания более десяти лет исправно выполняла свои обязательства перед банками;

  • Ошибка банков: По мнению стороны защиты, одной из основных причин огромных банковских потерь стала слабость систем оценки рисков (риск-манагемент) у самих кредиторов.

Основные показатели дела Маике Металс и Хэ Цзиньби

Показатель

Детали

Главный обвиняемый

Хэ Цзиньби (основатель Маике Металс, 61 год)

Судебный приговор

Пожизненное лишение свободы (подана апелляция)

Обвинения

Договорное мошенничество, взяточничество и финансовые преступления

Риск, нанесенный банкам

Более 1 миллиарда долларов

Год основания компании

1993 год (стартовый капитал — 8,7 тысяч долларов)

Историческое положение

Контролировал 25 процентов импорта меди в Китай

Дата банкротства

Ноябрь 2023 года

Дело Хэ Цзиньби остается в истории мировых рынков сырья как одно из крупнейших финансовых преступлений в Китае, возникшее на фоне пандемии и кризиса рынка недвижимости.

Хэ ЦзиньбиMaike Metals Internationalэкономика Китаярынок меди
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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