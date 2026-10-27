Осужденный на пожизненное заключение за убийство коллеги сбежал из тюрьмы

·80·Мир
Осужденный на пожизненное заключение за убийство коллеги сбежал из тюрьмы

В американском штате Теннесси 28-летний Джейкоб Морли, приговоренный к пожизненному заключению за убийство своего коллеги, совершил побег из тюрьмы. В настоящее время полиция ведет его поиски. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

По данным Департамента исправительных учреждений штата Теннесси, исчезновение заключенного было обнаружено 26 октября около 23:30. Он отбывал наказание в тюрьме Нортвест Корректионал Комплекс в городе Типтонвилл.

На записях камер видеонаблюдения видно, как Морли покидает территорию в тюремной робе. Однако каким образом он выбрался из охраняемой зоны, пока неизвестно. За информацию, которая поможет его найти, объявлено вознаграждение в размере до 2 500 долларов.

Морли был приговорен к пожизненному заключению в 2022 году за убийство своего коллеги Коди Берчфилда. После того как Берчфилд числился пропавшим без вести в течение нескольких недель, его тело было найдено в ящике под домом Морли в округе Картер.

Помимо убийства, он был признан виновным в незаконном проникновении в жилище, фальсификации доказательств и порче имущества. В 2022 году Морли, скрывавшийся от полиции, был задержан в штате Северная Каролина.

Издание отмечает, что в этой тюрьме и ранее фиксировались случаи насилия в отношении заключенных и персонала. Проверка 2023 года выявила нехватку охранников в тюрьмах Теннесси. В том финансовом году 61 процент штатных единиц охранников в данном учреждении оставался вакантным.

Джейкоб МорлиТеннессиNorthwest Correctional ComplexКоди Берчфилд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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