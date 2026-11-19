Суд Казахстана приговорил гражданина Узбекистана, профессора международных отношений Икболжона Корабоева к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, подробности дела общественности не раскрываются. Семья профессора сообщила, что узнала о приговоре из своих источников, и намерена подать апелляцию для его оправдания. Об этом сообщает казахстанское агентство КазТАГ.

Преподавал в университете Астаны

46-летний Икболжон Корабоев до своего ареста работал профессором международных отношений в Университете Нархоз (МНУ) в Астане.

Его научные интересы охватывали вопросы региональной интеграции, геоэкономики и критически важных минеральных ресурсов, имеющих стратегическое значение для Центральной Азии.

По имеющимся данным, ученый был задержан в Астане 3 июля 2026 года. Широкой общественности о его аресте стало известно в августе.