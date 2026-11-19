В Казахстане узбекистанский профессор приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже»
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- Суд Казахстана признал гражданина Узбекистана, профессора международных отношений Икболжона Корабоева, виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
- 46-летний ученый, преподававший в Университете Нархоз (МНУ) в Астане, был задержан 3 июля 2026 года.
- Подробности судебного процесса и доказательства обвинения не разглашаются общественности из-за наличия сведений, составляющих государственную тайну.
Суд Казахстана приговорил гражданина Узбекистана, профессора международных отношений Икболжона Корабоева к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, подробности дела общественности не раскрываются. Семья профессора сообщила, что узнала о приговоре из своих источников, и намерена подать апелляцию для его оправдания. Об этом сообщает казахстанское агентство КазТАГ.
Преподавал в университете Астаны
46-летний Икболжон Корабоев до своего ареста работал профессором международных отношений в Университете Нархоз (МНУ) в Астане.
Его научные интересы охватывали вопросы региональной интеграции, геоэкономики и критически важных минеральных ресурсов, имеющих стратегическое значение для Центральной Азии.
По имеющимся данным, ученый был задержан в Астане 3 июля 2026 года. Широкой общественности о его аресте стало известно в августе.
В сентябре 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что Узбекистан был официально уведомлен об этом деле по дипломатическим каналам.
Профессор приговорен к 10 годам тюремного заключения
Икболжон Корабоев был осужден по статье 176 Уголовного кодекса Казахстана — шпионаж, предусматривающей наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Ему назначено 10 лет заключения.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Причиной тому стало наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.
На данный момент официальные ведомства и судебные органы Казахстана, а также правительство Узбекистана не давали публичных комментариев по поводу приговора.
Детали обвинения и доказательства не разглашаются
Родственники профессора сообщили, что узнали о приговоре из своих источников. По их словам, у них не было возможности ознакомиться с материалами следствия, и они не располагают информацией о том, в пользу какого государства велся шпионаж и на каких доказательствах основано обвинение.
В момент ареста Корабоева в СМИ распространялась версия о том, что силовые структуры связывали дело с передачей информации сотруднику консульства или посольства Узбекистана в Астане. Однако эта информация официально не подтверждена.
Коллеги профессора подчеркивают, что в своих научных исследованиях по критическим минералам он использовал только открытые источники.
Ученый не признал вину, семья намерена обжаловать приговор
Икболжон Корабоев не считает себя виновным. Его семья заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда и добиться полной реабилитации профессора.
На данный момент полное содержание обвинения, представленные в суде доказательства и подробные основания приговора не являются публичными.
В связи с этим важно различать сообщения о предъявленных профессору обвинениях и отдельных деталях дела от официально подтвержденной информации.
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