В Китае заведующая детским садом, отравившая детей, приговорена к пожизненному заключению

В Китае заведующая детским садом приговорена к пожизненному лишению свободы за отравление более 200 детей и сотрудников продуктами питания, содержащими свинцом. Инцидент произошел в городе Тяньшуй провинции Ганьсу. Об этом сообщает BBC.

Выяснилось, что в июле 2025 года у 247 воспитанников и сотрудников детского сада содержание свинца в крови превысило норму. В ходе проверки стало известно, что сотрудники кухни использовали непригодную для употребления краску для улучшения внешнего вида блюд.

Расследование началось после того, как дети отравились и нуждались в медицинской помощи после употребления пирогов с хурмой и кукурузных булочек с колбасой. В образцах продуктов уровень свинца оказался выше установленных норм безопасности в 2 000 раз.

Суд признал владелицу детского сада Ли Хуэйфан виновной в приготовлении и продаже вредных продуктов питания и приговорил ее к пожизненному заключению. Также было конфисковано ее имущество на сумму 500 тысяч юаней.

Исполнительный директор детского сада Чжи Цзинлинь приговорена к 15 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч юаней. Еще четыре сотрудника, причастных к делу, были приговорены к лишению свободы на срок от шести до восьми лет.

В ходе расследования также выяснилось, что некоторые чиновники и сотрудники больницы пытались скрыть инцидент путем фальсификации результатов анализов и получения взятки.

После инцидента в Китае были приняты меры по усилению безопасности питания в образовательных учреждениях. Согласно новым правилам, каждая новая партия продуктов питания должна проверяться, а мука, рис и растительное масло должны закупаться через централизованную систему закупок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отравление свинцом может нанести серьезный вред головному мозгу и центральной нервной системе детей.