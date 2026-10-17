Какое наказание предусмотрено за насилие над детьми в Центральной Азии?

·51·Мир
Какое наказание предусмотрено за насилие над детьми в Центральной Азии?

В Узбекистане ужесточено наказание за сексуализированное насилие в отношении детей, за некоторые особо тяжкие преступления введено пожизненное лишение свободы. 14 октября Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий закон. Каковы же наказания за подобные преступления в других странах Центральной Азии?

Сексуализированное насилие в отношении детей, не достигших 14 лет

В Узбекистане за такие тяжкие преступления предусмотрено до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В некоторых случаях также ограничиваются возможности условно-досрочного освобождения.

В Казахстане за сексуальные преступления, совершенные с применением насилия в отношении лиц, не достигших 14 лет, установлено пожизненное лишение свободы.

В Кыргызстане в зависимости от обстоятельств преступления может применяться 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Таджикистане за изнасилование девочки, не достигшей 14 лет, предусмотрено от 12 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Строгие наказания установлены и за насильственные действия сексуального характера.

В Туркменистане за изнасилование девочки, не достигшей 14 лет, может применяться наказание от 10 до 25 лет лишения свободы, а за определенные насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сексуализированное насилие в отношении подростков 14–17 лет

В случаях применения насилия к потерпевшим этой возрастной категории в регионе также предусмотрены суровые наказания.

  • Узбекистан: лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

  • Казахстан: в основных случаях от 15 до 17 лет, при определенных отягчающих обстоятельствах — от 17 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

  • Кыргызстан: 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

  • Таджикистан: в основных случаях лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В отдельных случаях наказание может быть ужесточено.

  • Туркменистан: за изнасилование несовершеннолетней девушки — от 5 до 15 лет лишения свободы.

Сексуальные действия без применения насилия в отношении лиц, не достигших 16 лет

В целях защиты детей уголовная ответственность установлена даже в случаях отсутствия насилия.

В Узбекистане за такие действия может применяться ограничение свободы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. При определенных отягчающих обстоятельствах наказание достигает 8–10 лет.

В Казахстане предусмотрено лишение свободы или ограничение свободы на срок до 5 лет. В отдельных случаях наказание может увеличиваться до 7–12 лет, а при повторных преступлениях — до 12–15 лет.

В Кыргызстане предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

В Таджикистане в основных случаях установлено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. При определенных отягчающих обстоятельствах наказание усиливается.

В Туркменистане же может применяться штраф в установленном размере, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Наказание за развратные действия в отношении детей

Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних также влечет за собой отдельную уголовную ответственность.

  • Узбекистан: в основных случаях ограничение или лишение свободы на срок до 2–3 лет, при отягчающих обстоятельствах — на срок от 3 до 5 лет.

  • Казахстан: лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

  • Кыргызстан: лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

  • Таджикистан: в основных случаях лишение свободы на срок до 2 лет, при отдельных отягчающих обстоятельствах — от 5 до 8 лет.

  • Туркменистан: лишение свободы на срок до 3 лет.

Шавкат МирзиёевЗакон против сексуального насилия в УзбекистанеСексуализированное насилие в отношении детейПожизненное лишение свободы
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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