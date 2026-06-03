Ревность обернулась трагедией: погибли студентка и иностранец

·417·Общество
Ревность обернулась трагедией: погибли студентка и иностранец
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Ужасное происшествие в Ташкенте потрясло общественность. По имеющимся данным, 21 мая текущего года в Сергелийском районе было совершено тяжкое преступление, связанное с Узбекским государственным университетом мировых языков.

По предварительным данным, молодой человек 1998 года рождения, работавший в данном вузе по совместительству, из ревности напал с ножом на студентку 2004 года рождения и ее знакомого — гражданина Китайской Народной Республики 1975 года рождения.

В результате инцидента иностранный гражданин скончался на месте. Студентка, получившая тяжелые телесные повреждения, несмотря на оказанную врачами помощь, скончалась в больнице спустя два дня — 23 мая.

Выяснилось, что пострадавшая студентка проживала в общежитии университета. На данный момент официальное заявление со стороны вуза не поступало. Прокуратурой Сергелийского района по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство), ведутся следственные действия.

Происшествие вызвало широкий резонанс в социальных сетях, пользователи подчеркивают необходимость предотвращения подобных трагедий.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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