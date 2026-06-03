Реал Мадрид совершил неожиданный трансфер: Дюмфрис переезжает в Мадрид

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Реал Мадрид совершил неожиданный трансфер: Дюмфрис переезжает в Мадрид
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Реал Мадрид оформил первую крупную покупку в летнее трансферное окно. Испанский гранд достиг полной договоренности с защитником Интера Дензелом Дюмфрисом. Чтобы избежать затяжных переговоров, мадридцы решили активировать клаусулу в контракте нидерландского футболиста в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Фабрицио Романо, «Королевский клуб» подготовил все документы по этому трансферу и использовал знаменитую фразу «хере ве го». Этот переход стал большой победой для Флорентино Переса, так как клуб получил опытного защитника международного уровня без конкуренции и по очень низкой цене. Дюмфрис уже принял условия, предложенные мадридским клубом.

Трансфер Дензела Дюмфриса призван решить проблемы команды на правом фланге обороны. В прошлом сезоне Трент Александер-Арнольд не смог проявить себя из-за травм, а легенда клуба Дани Карвахаль покинул команду после истечения контракта. Поэтому руководство Мадрида выбрало именно Дюмфриса в качестве достойного кандидата для основного состава.

Жозе Моуринью, возвращающийся на пост главного тренера команды во второй раз, принимает непосредственное участие в перестройке состава. Португальский специалист считает усиление линии обороны приоритетной задачей. Он уделяет больше внимания характеру игрока и жажде побед, нежели его звездному статусу.

Для Интера потеря Дюмфриса по такой низкой цене стала тяжелым ударом, однако чемпионы Италии уже начали переговоры с новыми кандидатами на его замену. Реал Мадрид же намерен завершить все основные трансферы до начала чемпионата мира в Северной Америке, чтобы войти в новый сезон с полностью укомплектованным составом.

Реал МадридИнтерДензел ДюмфрисТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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