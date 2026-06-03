Руководство «Боруссии Дортмунд» разработало масштабный трансферный план, чтобы убедить лучшего бомбардира команды Серу Гирасси остаться в клубе. По данным Sport Bild, нападающему пообещали приобретение высококлассного игрока атаки, который поможет повысить его результативность в будущем. Спортивный директор Оле Бук и исполнительный директор Ларс Риккен встретились с футболистом и ознакомили его с трансферными планами клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В контракте 30-летнего игрока сборной Гвинеи, рассчитанном до 2028 года, прописана сумма отступных для топ-клубов в размере около 35 миллионов евро. Гирасси уже некоторое время подумывает об уходе из команды. В частности, кандидат на пост президента стамбульского «Фенербахче» Азиз Йылдырым заявлял, что в случае победы на выборах достигнет договоренности о переходе бывшего нападающего «Штутгарта».

Оле Бук не дал полных гарантий того, что Гирасси останется в команде. По его словам, голы футболиста крайне важны для команды, и клуб не хочет его отпускать, однако при поступлении предложения, от которого невозможно отказаться, этот вопрос может быть рассмотрен. Для финансирования новых трансферов «Боруссия Дортмунд» рассчитывает на средства от продажи молодых игроков, таких как Джоан Гаду, Кауа Пратес и Джастин Лерма.

Кроме того, источником средств для новых покупок может стать трансфер Карима Адейеми. Если 24-летний футболист не продлит контракт до 2027 года, клуб будет вынужден продать его летом, чтобы не потерять бесплатно. Пока неизвестно, кто составит компанию Гирасси, но слухи о возвращении Джейдона Санчо практически опровергнуты.