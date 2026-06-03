Ромелу Лукаку забил 90-й гол за сборную Бельгии

Сборная Бельгии одержала уверенную победу над Хорватией со счетом 2:0 в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. В матче на стадионе «Руйевица» в Риеке нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вышел на замену, забил свой 90-й гол на международной арене и закрепил успех команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В первом тайме бельгийцы владели преимуществом. На 38-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс открыл счет. После опасной передачи от Жереми Доку мяч, коснувшись защитников, отскочил к Тилемансу, который эффективно использовал момент и вывел «красных дьяволов» вперед.

Главное событие матча произошло в компенсированное время. Вышедший на поле на 73-й минуте Ромелу Лукаку на 96-й минуте замкнул передачу Ханса Ванакеена, мощным ударом перебросив вратаря Доминика Котарски. Этот гол стал юбилейным, 90-м для опытного форварда в составе национальной сборной.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высоко оценил игру своего нападающего после матча. «Лукаку рожден забивать голы. Я всегда требую от него большего, потому что он футболист высочайшего уровня. Выйдя на поле, он сразу начал давить на соперника и блестяще справился со своей задачей. Все рады за него», — сказал тренер.

Также Гарсия выразил удовлетворение тактической дисциплиной команды. Несмотря на давление сборной Хорватии во главе с Лукой Модричем, Бельгия надежно сыграла в обороне. По словам тренера, замены в перерыве усилили игру команды, не оставив сопернику практически ни одного серьезного шанса.