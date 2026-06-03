Почему Криштиану Роналду хочет выиграть чемпионат мира

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду поставил перед собой цель завоевать главный трофей в своей карьере — Кубок мира. По словам его бывшего одноклубника Эрика Джемба-Джемба, это стремление связано не с соперничеством с Лионелем Месси, а с внутренней жаждой побед самого Роналду. Об этом сообщает Goal.com .

Ожидается, что на мундиале 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, Криштиану Роналду примет участие в шестой раз. Этот показатель станет абсолютным рекордом в истории футбола. И хотя Лионель Месси отпраздновал победу в Катаре в 2022 году, Роналду ставит на первое место пополнение своей коллекции трофеев и выполнение долга перед своей страной.

Джемба-Джемба, игравший с ним в «Манчестер Юнайтед», вспомнил о характере Роналду на тренировках. По его словам, Криштиану очень расстраивался даже из-за обычных промахов при ударах. Это свидетельствует о его постоянном стремлении быть лучшим.

41-летняя звезда, ныне выступающая за «Ан-Наср», также планирует достичь отметки в 1000 голов до завершения карьеры. Завоевание титула чемпиона мира, несомненно, стало бы достойным завершением его великой карьеры.