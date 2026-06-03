Сайты теперь могут отслеживать результаты ИИ

·25·Технологии
Сайты теперь могут отслеживать результаты ИИ
Аудиоверсия

Google Search В {{ТЭКсТ_0}} Консоле запущены новые отчёты, связанные с искусственным интеллектом. Эта функция помогает анализировать, как сайты отображаются в результатах ИИ-поиска Google.

С помощью новых отчётов владельцы сайтов могут отслеживать количество показов в ответах ИИ, какие страницы появляются в результатах и из каких стран приходят пользователи.

Кроме того, в отчётах отображаются изменения по типам устройств и времени. Это позволяет владельцам сайтов анализировать трафик с телефонов, компьютеров и других устройств.

Пока эта функция работает в тестовом режиме. Она доступна только для некоторых сайтов, и после устранения недочётов ожидается её запуск для всех пользователей.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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