На Шуртанском ГХК выявлено хищение на миллиарды сумов

·83·Общество
На Шуртанском ГХК выявлено хищение на миллиарды сумов
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В нашей стране раскрыто очередное крупное и резонансное преступление в сфере борьбы с коррупцией и контроля за целевым использованием бюджетных средств. Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Управления комплаенса и противодействия коррупции Налогового комитета совместно провели доследственную проверку по факту особо крупного финансового нарушения.

В ходе данных проверок была раскрыта масштабная «финансовая схема», организованная при участии должностных лиц ряда государственных организаций и частных предприятий.

Сговор должностных лиц и фиктивная схема НДС

Установлено, что должностные лица Налогового комитета, Налогового управления Бухарской области, АО «Узбекнефтегаз», а также ООО «Ш.Г.», СП ООО «С.Э.», ООО «А.» и постоянного учреждения СП ООО «Э.Э.» в Узбекистане, действуя по предварительному сговору, разработали преступный план.

Речь идет о том, что оказанные услуги по проекту расширения производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса на сумму 5,3 трлн сумов в соответствии с действующим законодательством были полностью освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Однако члены группы незаконно включили эту сумму НДС в электронные счета-фактуры, создав видимость наличия обоснованных средств НДС в государственном бюджете.

Масштаб ущерба, нанесенного бюджету

Средства, полученные в результате этих фиктивных и противозаконных действий, были направлены на следующие цели:

  • Искусственно созданные средства были незаконно возвращены на банковский счет ООО «А.».

  • Крупная кредиторская задолженность СП ООО «С.Э.» перед государством была полностью фиктивно аннулирована (погашена).

В результате этой аферы официально доказано, что должностные лица совершили хищение путем присвоения и растраты государственных и бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму 643,2 млрд сумов.

Верховенство закона: возбуждено уголовное дело

По данному факту в отношении всех виновных лиц, совершивших хищение государственных средств и финансовое мошенничество, возбуждено уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время проводятся активные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела и полного возмещения ущерба, причиненного государству.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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