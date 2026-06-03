Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска

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Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
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В рамках ПМЭФ-2026 была представлена новая Lada Нива Легенд, получившая значительные технические и конструктивные доработки. Автомобиль сохранил свою традиционную философию внедорожника, но был адаптирован к современным требованиям по динамике, экономичности и базовому оснащению. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная новинка — новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель. Этот мотор обеспечивает высокий крутящий момент, при этом 80% тяги доступно уже при 1000 об/мин. Расход топлива в некоторых режимах снижен до 30% по сравнению с предыдущей моделью.

Подвеска автомобиля также была переработана: стабилизатор поперечной устойчивости перенесен вперед, что улучшает плавность хода и управляемость. Особое внимание уделено безопасности и эргономике. Установлена подушка безопасности водителя, усилена силовая структура кузова и добавлены вентилируемые передние тормозные диски.

В салоне улучшена шумоизоляция, изменено расположение рычагов КПП и раздаточной коробки. Теперь рычаг КПП расположен ближе к водителю, а раздатка получила однорычажную схему с третьей точкой опоры. Также внедрены кондиционер, центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания.

Часть элементов кузова изготовлена из стали с двусторонним цинкованием, что повышает коррозионную стойкость и долговечность в тяжелых условиях. Рулевое колесо унифицировано с моделью Lada Гранта, а замок зажигания теперь расположен с правой стороны рулевой колонки.

LadaNiva LegendАвтомобильРоссияВнедорожник
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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