МИД России ввел ограничения для граждан Великобритании

·63·Мир
МИД России ввел ограничения для граждан Великобритании
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Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну пяти гражданам Великобритании. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

По данным МИД РФ, данное решение принято в ответ на антироссийские заявления Лондона, поддержку Украины и распространение, по мнению Москвы, недостоверной информации о России.

В санкционный список включены журналистка Те Вашингтон Пост Кэтрин Белтон, журналист британского издания «и» Ричард Холмс и автор доклада аналитического центра Хенрй Джаксон Сокиетй Александр Браудер.

Кроме того, въезд в Россию запрещен управляющему директору компании Коммиттед то Гуд Элис Лафер и одному из основателей Челси Груп Ричарду Уэстберри.

РоссияУкраинаКэтрин БелтонГенри Джексон СосиетиЧелси ГрупВашингтон Пост
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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