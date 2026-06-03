МИД России ввел ограничения для граждан Великобритании

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну пяти гражданам Великобритании. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

По данным МИД РФ, данное решение принято в ответ на антироссийские заявления Лондона, поддержку Украины и распространение, по мнению Москвы, недостоверной информации о России.

В санкционный список включены журналистка Те Вашингтон Пост Кэтрин Белтон, журналист британского издания «и» Ричард Холмс и автор доклада аналитического центра Хенрй Джаксон Сокиетй Александр Браудер.

Кроме того, въезд в Россию запрещен управляющему директору компании Коммиттед то Гуд Элис Лафер и одному из основателей Челси Груп Ричарду Уэстберри.