В Ташкенте раскрыто крупное мошенничество при продаже автомобилей

В столице задержаны члены преступной группы, которые обманывали граждан, желавших приобрести подержанные автомобили, и присваивали их средства обманным путем. Сотрудники органов внутренних дел пресекли незаконную деятельность лиц, похитивших у гражданина особо крупную сумму денег под видом продажи автомобиля в Учтепинском районе Ташкента.

К сожалению, на этот раз в финансовую ловушку попал житель Ташкента Абдулазиз К. Он доверился привлекательному объявлению о продаже автомобиля, размещенному на одном из популярных сайтов в интернете.

«Горячая» сделка со скрытым банковским залогом

После связи с авторами объявления покупатель Абдулазиз К. вступил в активные переговоры с Мухаммадали Р., 2002 года рождения, и его сообщником Асатуллой А. Эти хитрые «продавцы» намеренно скрыли от покупателя тот факт, что предлагаемый ими автомобиль официально находится в залоге у коммерческого банка.

После долгих переговоров стороны согласовали общую стоимость автомобиля в размере 20 000 долларов США и достигли договоренности. Для завершения своей аферы мошенники предприняли следующие действия:

Получение залога: Под предлогом оформления документов и бронирования автомобиля они получили от потерпевшего наличный аванс в размере 13 000 долларов США .

Исчезновение: Завладев крупной суммой денег, сообщники в кратчайшие сроки отключили свои телефоны и полностью прекратили связь с потерпевшим.

Правовые меры: возбуждено уголовное дело

Поняв, что его обманули, гражданин немедленно обратился в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.

По данному факту Следственным отделом при Управлении по координации деятельности органов внутренних дел Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время продолжаются активные следственные действия по установлению причастности данных лиц к другим аналогичным преступлениям.

Важное предупреждение от МВД: берегите свои средства!

В связи с этим неприятным инцидентом Министерство внутренних дел еще раз призывает население страны и автолюбителей к бдительности.

Во избежание непредвиденных финансовых потерь или попадания в ловушку мошенников в будущем, при совершении любых крупных сделок рекомендуется передавать денежные средства, особенно первоначальные взносы, только после полного нотариального оформления документов и государственной регистрации. Не забывайте заранее проверять через соответствующие базы данных отсутствие арестов или залогов на автомобиль в банках или других организациях.

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