Поклонница, поцеловавшая руку Севинч Муминовой, привлекла внимание в соцсетях

Видео с участием певицы Севинч Муминовой широко распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения среди пользователей. На кадрах запечатлено, как одна из преданных поклонниц артистки преподносит ей цветы и целует руку.

Как выяснилось, этот случай произошел во время одного из мероприятий. Поклонница подошла к певице с цветами и таким образом выразила свое уважение и почтение.

Видео быстро стало вирусным в интернете и вызвало различные мнения. Некоторые пользователи расценили это как проявление искренней любви и уважения к артистке, тогда как другие отнеслись к ситуации с юмором.

В частности, в комментариях встречаются шутливые замечания: «Оказывается, можно целовать руку не только Бураку Озчивиту, но и нашим звездам».