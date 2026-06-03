Смена лидера: новый первый номер Узбекистана в шахматах

Международная шахматная федерация (ФИДЭ) опубликовала обновленный мировой рейтинг по итогам мая 2026 года. В топ-100 сильнейших шахматистов вошли пять гроссмейстеров из Узбекистана.

Лидером мирового рейтинга остается Магнус Карлсен с 2841 очком. На следующих позициях расположились Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

Впервые за долгое время сменился первый номер шахматного рейтинга Узбекистана. После успешного выступления на турнире Супер Чесс Классик Жавохир Синдоров набрал 2777 очков и поднялся на 4-е место в мировом рейтинге.

Нодирбек Абдусатторов потерял 3 очка по сравнению с прошлым месяцем. В его активе также 2777 рейтинговых очков, но по дополнительным показателям он занимает 5-ю строчку.

Кроме того, Нодирбек Якуббоев с 2689 очками занимает 40-е место, Рустам Касымджанов с 2665 очками — 50-е, а Шамсиддин Воҳидов с 2637 очками расположился на 89-й позиции.

Положительная динамика наблюдается и в женском рейтинге. Афруза Хамдамова поднялась на 31-е место с 2427 очками, а Гулрухбегим Тоҳиржонова с 2344 очками заняла 93-ю строчку в топ-100.

Для справки: мужская сборная Узбекистана занимает 9-е место в рейтинге ФИДЭ с 2623 очками. Женская сборная расположилась на 17-й позиции с 2247 очками.