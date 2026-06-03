ChatGPT стал самым быстрым приложением в истории, достигшим 1 миллиарда пользователей

·33·Технологии
ChatGPT стал самым быстрым приложением в истории, достигшим 1 миллиарда пользователей
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Приложение ChatGPT от компании OpenAI преодолело отметку в 1 миллиард ежемесячных активных пользователей по всему миру. По данным аналитической компании Сенсор Товер, этот сервис был признан самым быстрорастущим приложением в истории человечества. Об этом сообщает Иксбт.ком .

ChatGPT достиг этого результата примерно через три года после запуска. По этому показателю ему удалось превзойти темпы роста таких гигантов, как Google Maps, TikTok, Instagram и YouTube. Усиливающаяся конкуренция в сфере искусственного интеллекта также влияет на время, которое пользователи проводят на платформах.

Согласно исследованиям, в первом квартале 2026 года американские пользователи, установившие приложение Claude от Anthropic, стали проводить в платформе ChatGPT на 5% меньше времени по сравнению со средним показателем за предыдущие восемь месяцев. В настоящее время число ежемесячных активных пользователей приложения Claude составляет 56 миллионов.

Кроме того, на рынке искусственного интеллекта ожидаются крупные финансовые изменения. Компания Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций (ИПО) в США. По сообщению агентства Reuters, OpenAI также готовится начать процесс ИПО в ближайшие недели.

По данным Сенсор Товер, годовой темп роста приложения Claude составил 640%, что значительно превышает показатель ChatGPT (62%), однако по общему числу пользователей OpenAI по-прежнему сохраняет абсолютное лидерство.

ChatGPTOpenAIИскусственный ИнтеллектClaudeТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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