Порядок поощрения сотрудников за отказ от взятки может быть отменен

В Узбекистане ожидаются важные изменения в системе поощрения добросовестности сотрудников государственных органов при исполнении служебных обязанностей. Агентство по противодействию коррупции разработало проект специального постановления, предусматривающий прекращение практики выплаты денежных вознаграждений представителям правоохранительных органов за отказ от получения взятки.

Данный правовой шаг был предпринят после резкой критики и широких обсуждений в социальных сетях. Общественность и активисты неоднократно подчеркивали, что обеспечение верховенства закона и отказ от взяток — это не особое достижение, подлежащее поощрению, а прямая профессиональная и обязательная обязанность каждого сотрудника.

Новая и современная система контроля

Агентство по противодействию коррупции, учитывая общественное мнение, признало осуществление таких выплат юридически и логически нецелесообразным. В целях предотвращения необоснованного расходования средств государственного бюджета система будет полностью цифровизирована.

Электронная платформа: В будущем деятельность сотрудников и уровень их добросовестности будут контролироваться через специально разрабатываемую цифровую систему.

Экономия бюджета: Отказ от практики выделения отдельных средств за неполучение взятки защитит государственную казну от излишних расходов.

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