Порядок поощрения сотрудников за отказ от взятки может быть отменен

·62·Общество
Порядок поощрения сотрудников за отказ от взятки может быть отменен
Аудиоверсия

В Узбекистане ожидаются важные изменения в системе поощрения добросовестности сотрудников государственных органов при исполнении служебных обязанностей. Агентство по противодействию коррупции разработало проект специального постановления, предусматривающий прекращение практики выплаты денежных вознаграждений представителям правоохранительных органов за отказ от получения взятки.

Данный правовой шаг был предпринят после резкой критики и широких обсуждений в социальных сетях. Общественность и активисты неоднократно подчеркивали, что обеспечение верховенства закона и отказ от взяток — это не особое достижение, подлежащее поощрению, а прямая профессиональная и обязательная обязанность каждого сотрудника.

Новая и современная система контроля

Агентство по противодействию коррупции, учитывая общественное мнение, признало осуществление таких выплат юридически и логически нецелесообразным. В целях предотвращения необоснованного расходования средств государственного бюджета система будет полностью цифровизирована.

  • Электронная платформа: В будущем деятельность сотрудников и уровень их добросовестности будут контролироваться через специально разрабатываемую цифровую систему.

  • Экономия бюджета: Отказ от практики выделения отдельных средств за неполучение взятки защитит государственную казну от излишних расходов.

Следите за важнейшими правовыми реформами и актуальными новостями страны вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Парень осужден за попытку похитить 17-летнюю девушку на «Дамасе»Сегодня, 11:56Ночная гонка, стоившая детям жизни: подробности ужасного ДТПСегодня, 11:36Блогер оштрафован за выезд на дорогу на детском электромобилеСегодня, 09:54Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)Сегодня, 08:33Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-КульСегодня, 07:57Хоким Ташкента объявил план развития Учтепинского районаСегодня, 07:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией