В Узбекистане уничтожено почти три тонны наркотических средств
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• Героин — 78,3 кг
В Узбекистане были уничтожены почти три тонны наркотических средств, изъятых из незаконного оборота.
Служба государственной безопасности совместно с правоохранительными органами уничтожила путем сжигания в общей сложности 2 тонны 963 килограмма запрещенных веществ.
В состав уничтоженных веществ вошли следующие:
• Героин — 78,3 кг
• Опиум — 426,3 кг
• Гашиш — 646,6 кг
• Альфа-ПВП — 131,3 кг
• Мефедрон — 61,9 кг
• Прегабалин и другие вещества — 69,2 кг
Процесс уничтожения наркотических средств был осуществлен на основании вступивших в законную силу приговоров судов.
Данное мероприятие проведено в рамках государственной стратегии по борьбе с наркотрафиком. Все уничтоженные вещества были ранее изъяты из незаконного оборота.
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