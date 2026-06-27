В Узбекистане уничтожено почти три тонны наркотических средств

·23·Общество
В Узбекистане уничтожено почти три тонны наркотических средств

В Узбекистане были уничтожены почти три тонны наркотических средств, изъятых из незаконного оборота.

Служба государственной безопасности совместно с правоохранительными органами уничтожила путем сжигания в общей сложности 2 тонны 963 килограмма запрещенных веществ.

В состав уничтоженных веществ вошли следующие:

Героин — 78,3 кг
Опиум — 426,3 кг
• Гашиш — 646,6 кг
• Альфа-ПВП — 131,3 кг
• Мефедрон — 61,9 кг
• Прегабалин и другие вещества — 69,2 кг

Процесс уничтожения наркотических средств был осуществлен на основании вступивших в законную силу приговоров судов.

Данное мероприятие проведено в рамках государственной стратегии по борьбе с наркотрафиком. Все уничтоженные вещества были ранее изъяты из незаконного оборота.

Лица в военной форме осматривают наркотические вещества в синих мешках.На столе лежат брикеты опиума и гашиша в пластиковых пакетах.Военнослужащие перегружают белые мешки из грузовика в специальный металлический контейнер.
Служба государственной безопасностиГероинОпиумГашишМефедрон
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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