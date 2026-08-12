Захватывающее противостояние: Арман Сарукян и Диллон Денис сразятся за пояс!

·60·Спорт
Захватывающее противостояние: Арман Сарукян и Диллон Денис сразятся за пояс!

Поединок за титул между занимающим 2-е место в рейтинге лёгкого веса UFC Арманом Сарукяном, а также шоуменом-бойцом и чемпионом Мисфитс в полутяжёлом весе Диллоном Денисом официально объявлен. Этот волнующий поклонников единоборств поединок по грэпплингу состоится 3 октября в Лас-Вегасе (США).

Это громкое противостояние станет главным событием турнира RAF 14, на кону которого будет стоять титул (пояс) чемпиона RAF в среднем весе.

Главное противостояние по грэпплингу в Лас-Вегасе

Поединок между Арманом Сарукяном и Диллоном Денисом — не просто обычное кроссовер-противостояние, а столкновение двух разных спортивных школ и характеров. Сарукян, один из главных претендентов на титул чемпиона в лёгком весе в октагоне UFC, решил вновь испытать свои навыки в партере.

Его соперником станет бывший спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Денис, известный своими скандальными заявлениями и закулисными играми в социальных сетях.

Захватывающее противостояние: Арман Сарукян и Диллон Денис сразятся за пояс!

История Сарукяна и Дениса в лиге RAF

Оба бойца имеют опыт выступлений в организации RAF (Субмиссион Грапплинг), и для каждого из них предстоящий поединок станет своеобразным реваншем:

  • Арман Сарукян: В июле он дебютировал в лиге RAF, уступив по очкам бывшему временному чемпиону UFC Колби Ковингтону в жёстком и бескомпромиссном поединке. На этот раз Сарукян намерен реабилитироваться и завоевать свой первый пояс.

  • Диллон Денис: Статистика Диллона в лиге RAF пока не впечатляет — 0-2. Сначала он проиграл Колби Ковингтону, а затем вышел на ковёр против звезды UFC Хамзата Чимаева и вновь потерпел поражение.

Конфликт с Чимаевым и воспоминания о массовой драке

Последнее выступление Диллона Дениса на турнире RAF запомнилось не только поражением, но и крупным скандалом. После завершения напряжённого поединка с Хамзатом Чимаевым между двумя командами на сцене и за её пределами вспыхнула массовая драка.

Ситуация обострилась настолько, что порядок удалось восстановить только после вмешательства сотрудников службы безопасности и полиции. На этот раз на турнире в Лас-Вегасе также ожидаются жаркая атмосфера и высокое психологическое напряжение.

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Арман ЦарукянДиллон ДэнисUFCЛас-ВегасКонор Макгрегор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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