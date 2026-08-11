В Джизакской области в результате столкновения Оникс и Volkswagen погибли два человека

В Зоминском районе Джизакской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения автомобилей Оникс и Volkswagen погибли водители обоих транспортных средств.

Как сообщает «Кун.уз», ДТП произошло 11 августа около 10:05 на автомобильной дороге Джизак–Равот–Зомин–Савот, проходящей через территорию махалли Алишера Навои.

По предварительным данным, Ф.Э., 1998 года рождения, во время управления автомобилем Оникс изменил направление движения и столкнулся с двигавшимся навстречу Volkswagen. Автомобилем Volkswagen управлял 28-летний А.Р., проживающий в городе Ташкенте.

Оба водителя погибли

В результате сильного столкновения водители обоих автомобилей получили тяжёлые травмы. Несмотря на оказанную врачами помощь, спасти их жизни не удалось.

Предварительной причиной происшествия называется то, что водитель Оникс во время управления автомобилем заснул, в результате чего выехал на полосу встречного движения. Все обстоятельства происшествия изучаются в установленном порядке.