Кому подарили огромную белую лошадь из роз? (видео)

·79·Общество
Кому подарили огромную белую лошадь из роз? (видео)

В социальных сетях внимание многих привлекают различные цветочные композиции, украшенные розами. Среди необычных композиций в форме лошади, кобры, медведя и сердца появился ещё один оригинальный подарок.

На распространившемся видео запечатлена большая цветочная композиция в форме лошади, изготовленная из белых роз. Как выяснилось, этот необычный и изысканный подарок был преподнесён актрисе Дурдоне Курбоновой.

Актриса также поделилась этим видео на своей странице и с юмором выразила свои впечатления.

«Посмотрите на этот цветок, такого, мне кажется, ещё ни у кого не было», — написала Дурдона Курбонова.

В комментариях к видео многие признались, что завидуют актрисе, и пожелали, чтобы такие красивые и необычные подарки достались всем девушкам.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дурдоне Курбоновой также подарили большую цветочную композицию в форме медведя и сердца рядом с ним.

Женщина в белом платье стоит перед медведем и сердцами, изготовленными из цветов.
Дурдона Курбонова
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