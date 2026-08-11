Грузовик ХОВО арестовали и выставили на аукцион за налоговую задолженность

·11·Общество
Грузовик ХОВО арестовали и выставили на аукцион за налоговую задолженность

В производстве Сергелийского районного отдела Бюро принудительного исполнения проводятся исполнительные действия по исполнительному документу о взыскании с должника — ООО «Б.» — в пользу взыскателя, Управления налоговой службы города Ташкента, налоговой задолженности в размере 107 271 779 сумов на основании решения Управления налоговой службы города Ташкента.

Данный исполнительный документ поступил в производство Сергелийского районного отдела Бюро 29 июня 2026 года. Государственным исполнителем в установленном законодательством порядке было возбуждено исполнительное производство, а предприятию-должнику направлено соответствующее требование о погашении задолженности в добровольный срок.

Поскольку в установленный срок задолженность не была погашена в добровольном порядке, государственным исполнителем было изучено имущественное положение предприятия и выявлено принадлежащее ему имущество.

В результате проверки было выявлено грузовое автотранспортное средство марки «ХОВО», числящееся на балансе предприятия, и в установленном порядке на него был наложен арест.
После этого транспортное средство было оценено, и его рыночная стоимость определена в размере 440 951 000 сумов.

В соответствии с требованиями законодательства данное автотранспортное средство с целью реализации размещено на электронной онлайн-аукционной платформе «Э-ауксион».

В настоящее время проводятся работы по продаже автотранспортного средства посредством электронного аукциона. Средства, полученные по итогам аукциона, в установленном порядке будут направлены на погашение налоговой задолженности

Бюро принудительного исполнения последовательно продолжает принимать меры по обеспечению исполнения судебных актов и актов других органов, а также взысканию задолженности перед государственным бюджетом.

HOWOТашкентE-auksion
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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