Ксабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление на встрече в Ню-Дджерси...

·73·Спорт
Ксабиб Нурмагомедов сделал громкое заявление на встрече в Ню-Дджерси...

Член Зала славы UFC, бывший чемпион мира в лёгком весе Ксабиб Нурмагомедов заявил, что он и его товарищи по команде лишились крупных спонсорских контрактов из-за открытой поддержки народа Фаластин в конфликте между Исроил и Фаластин. 37-летний легендарный спортсмен рассказал об этом во время душевной встречи с болельщиками в американском штате Ню-Дджерси.

По словам Нурмагомедов, несмотря на финансовые потери, человеческая жизнь и готовность говорить правду важнее любого богатства и денег.

«Не молчите — 90 процентов людей знают, что это геноцид»

Легендарный боец отдельно подчеркнул, что известные спортсмены и публичные личности по всему миру не должны хранить молчание перед лицом несправедливости:

«90 процентов людей знают, что политика Исроил в отношении народа Фаластин является геноцидом. Самая большая ответственность — хотя бы рассказать об этом людям. Хорошо, возможно, вы ничего не можете сделать, чтобы остановить этот процесс, но не молчите. Я говорю это с точки зрения спортсмена», — сказал Ксабиб.

«Ислом Максачев, Усмон и я потеряли много денег»

Нурмагомедов рассказал о том, как крупные компании и спонсоры в мире спорта реагируют на политические позиции, раскрыв финансовое давление, с которым столкнулась его команда:

«Представьте: если вы опубликуете пост об этом в социальных сетях или выскажете своё мнение публично, вы лишитесь контрактов и спонсорских соглашений на миллионы долларов. Многие спонсоры не хотят работать со спортсменами, поддерживающими Фаластин. Забудьте о поддержке вашей позиции — они просто в одностороннем порядке расторгают контракты.

Вы думаете, со мной такого не случалось? А с Ислом Максачев или Усмон Нурмагомедов? С нами произошло именно это. Мы потеряли очень большие суммы денег», — добавил бывший чемпион.

«Перед человеческой жизнью деньги ничего не значат»

Тем не менее Нурмагомедов завершил своё выступление, подчеркнув, что не откажется от совести и человеческих принципов ради материальных благ, поскольку человеческое достоинство выше любого финансового контракта:

«Но поверьте, по сравнению с человеческой жизнью и её ценностью деньги — ничто».

Ксабиб и его товарищи по команде — действующий чемпион UFC Ислом Максачев и чемпион Беллатор Усмон Нурмагомедов — регулярно поддерживают народ Фаластин на международной арене и в социальных сетях.

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Хабиб НурмагомедовНью-ДжерсиИслам МахачевUFCУсман Нурмагомедов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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