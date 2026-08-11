Блогер Азиз Хакимов приговорён к лишению свободы на срок более 4 лет

·127·Общество
Блогер Азиз Хакимов приговорён к лишению свободы на срок более 4 лет

Блогеру Азизу Хакимову оглашён приговор суда. Он приговорён к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили суды города Ташкента.

Сообщается, что 11 августа на закрытом судебном заседании Шайхантахурского районного суда по уголовным делам было рассмотрено уголовное дело в отношении Азиза Хакимова и оглашено окончательное решение.

В ходе судебного процесса Хакимов был оправдан по обвинению, связанному со статьёй 150 Уголовного кодекса — пропагандой войны. Суд пришёл к выводу, что в его действиях отсутствует состав данного преступления.

Однако блогер был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 139 Уголовного кодекса — клевете, частью 2 статьи 140 — оскорблении, а также частью 2 статьи 156 — возбуждении национальной, расовой, этнической или религиозной вражды.

Путём частичного сложения наказаний суд назначил Азизу Хакимову окончательное наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. Установлено, что срок отбывания наказания исчисляется с 26 сентября 2025 года.

Вместе с тем, согласно приговору суда, на Министерство цифровых технологий возложена обязанность заблокировать канал «Comrade_Aziz», который блогер вёл в мессенджере Telegram.

Шести лицам, признанным потерпевшими в рамках дела, разъяснено право обратиться в суд по гражданским делам для взыскания причинённого материального и морального вреда.

Кроме того, подсудимому разъяснены порядок и сроки подачи жалобы на приговор в вышестоящую судебную инстанцию.

Азиз ХакимовТашкентТелеграмМинистерство цифровых технологий
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

80-летняя бабушка, прыгнувшая с парашютом, поразила всех80-летняя бабушка, прыгнувшая с парашютом, поразила всехСегодня, 01:07Грузовик ХОВО арестовали и выставили на аукцион за налоговую задолженностьГрузовик ХОВО арестовали и выставили на аукцион за налоговую задолженностьВчера, 21:52Сын, приехавший верхом на лошади, порадовал матьСын, приехавший верхом на лошади, порадовал матьВчера, 20:11Кому подарили огромную белую лошадь из роз? (видео)Кому подарили огромную белую лошадь из роз? (видео)Вчера, 17:52Совет блогеров в Узбекистане: какие возможности он предоставляет блогерам?Совет блогеров в Узбекистане: какие возможности он предоставляет блогерам?Вчера, 17:52В Джизакской области в результате столкновения Оникс и Volkswagen погибли два человекаВ Джизакской области в результате столкновения Оникс и Volkswagen погибли два человекаВчера, 17:49
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией