Уникальное 350-летнее тутовое дерево в Ташкенте официально признано памятником природы

·32·Общество
Уникальное 350-летнее тутовое дерево в Ташкенте официально признано памятником природы

В Ташкенте уникальное тутовое дерево возрастом около 350 лет официально признано памятником природы. Дерево, на протяжении веков бывшее свидетелем изменений города, теперь будет находиться под особой охраной.

Дерево, сохранившееся из глубины веков

С учетом возраста дерева и его природного значения специалисты присвоили ему особый охранный статус.

Это тутовое дерево росло задолго до появления многих современных зданий и улиц Ташкента.

Территория вокруг будет благоустроена

Для защиты уникального дерева от внешних повреждений вокруг него планируется установить специальное ограждение. Кроме того, на прилегающей территории будут размещены информационные стенды с рассказом об истории и значении дерева.

Отныне 350-летнее тутовое дерево будет охраняться не только как часть природного, но и как часть исторического наследия Ташкента.

Ташкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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