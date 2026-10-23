За оскорбление в интернете могут установить штраф до 176 миллионов сумов

Оскорбительное ущемление чести и достоинства человека в Telegram, Instagram, Facebook и на других интернет-платформах может повлечь за собой законную ответственность. В некоторых случаях за такое деяние существует вероятность назначения штрафа в размере до 176 миллионов сумов.

В соответствии со второй частью статьи 140 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, за оскорбление, совершенное публично, в том числе в сети интернет или телекоммуникационных сетях, установлен штраф в размере от 200 до 400 базовых расчетных величин. Также законом предусмотрены такие наказания, как обязательные общественные работы от 240 до 300 часов либо исправительные работы от одного года до двух лет.

С 1 сентября 2026 года БРВ установлена в размере 440 тысяч сумов. Исходя из этого, сумма штрафа может достигать от 88 миллионов до 176 миллионов сумов. Однако это верхний и нижний пределы, и это не означает, что в каждом случае будет назначаться максимальный штраф.

Не стоит забывать и о том, что далеко не любая критика или разногласие считаются оскорблением. Правовая оценка дается с учетом содержания, формы высказанного мнения и других обстоятельств дела.

Если вы столкнулись с оскорблением в интернете, сохраните скриншоты сообщений и комментариев, ссылку на страницу, имя аккаунта, а также дату и время публикации. Эта информация может иметь значение в качестве доказательства при проверке ситуации.