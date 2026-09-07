За невмешательство при виде преступления будут штрафовать до 6,6 млн сумов

·25·Общество
За невмешательство при виде преступления будут штрафовать до 6,6 млн сумов

В Узбекистане вводятся административная ответственность и крупные штрафы за несообщение в соответствующие ведомства о совершенных или готовящихся правонарушениях, несмотря на возложенные законом обязательства. Согласно новому законопроекту, разработанному Генеральной прокуратурой, строгому наказанию будут подвергаться сотрудники и должностные лица, скрывающие факты ранних браков, беременности девочек, не достигших 16 лет, а также случаев притеснения и насилия в отношении женщин. Эта инициатива направлена на пресечение порочной практики замалчивания и «замыливания» преступлений в обществе.

Размеры новых штрафов: кто и сколько заплатит?

В законопроекте устанавливаются конкретные дифференцированные меры наказания за безответственность:

  • Для рядовых сотрудников: на работников, которые имели полномочия и обязанность сообщить о правонарушении, но отнеслись к этому безразлично — штраф до 2,2 миллиона сумов;

  • Для должностных лиц: на ответственных руководителей и должностных лиц, проявивших халатность к служебным обязанностям — штраф до 4,4 миллиона сумов;

  • При повторном совершении в течение года: если должностное лицо совершит данное правонарушение повторно в течение года — размер штрафа увеличивается до 6,6 миллиона сумов.

О каких случаях обязательно нужно сообщать?

Документ направлен в основном на обеспечение безопасности несовершеннолетних и слоев населения, нуждающихся в социальной защите:

  • Ранние браки и принуждение: случаи выдачи девочек замуж в раннем возрасте или проведения религиозных обрядов бракосочетания (никах);

  • Беременность лиц моложе 16 лет: в случае выявления беременности несовершеннолетних девочек сотрудникам медицинских и образовательных учреждений запрещается хранить молчание;

  • Уведомление соответствующих органов: ответственные лица будут обязаны незамедлительно передавать официальную информацию о таких фактах в органы внутренних дел или центры социальных услуг «Инсон».

Почему возникла необходимость введения отдельной ответственности?

Генеральная прокуратура обосновывает неотложную необходимость этой нормы конкретными цифрами:

  • Последствия безнаказанности: отсутствие отдельных мер ответственности позволяло многим сотрудникам сфер скрывать тяжелые правонарушения и закрывать на них глаза под предлогом «чести махалли» или «авторитета организации»;

  • 1000 горьких фактов в Ташкенте: недавно только в самом городе Ташкенте было выявлено около 1000 подобных случаев, о которых ответственные лица не сообщили или которые они скрыли;

  • Незаконные отказы: среди этих случаев имели место даже факты незаконного отказа в возбуждении уголовных дел по правонарушениям, что показало необходимость установления строгого контроля в системе.

А как считаете вы, сможет ли установление штрафа до 6,6 млн сумов за несообщение полностью пресечь порок сокрытия ранних браков и домашнего насилия, или же в отношении ответственных лиц, покрывающих тяжкие преступления, необходимо ввести уголовную ответственность? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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