Штраф за занятие бродяжничеством вырос: теперь применяется наказание до 2,2 млн сумов

В Узбекистане увеличены штрафы за занятие бродяжничеством и вовлечение в эту деятельность других лиц. Согласно новым правилам, за занятие бродяжничеством гражданам может грозить штраф до 2,2 миллиона сумов или административный арест сроком до 15 суток. Для тех, кто вовлекает в бродяжничество других, сумма штрафа достигает 6,6 миллиона сумов.

Меры административной ответственности были ужесточены законом, подписанным Президентом. Изменения касаются не только выпрашивания денег на улице: особое внимание уделяется вовлечению в бродяжничество других людей, в том числе лиц, нуждающихся в защите.

Какое наказание установлено за бродяжничество?

Согласно новому порядку, за занятие бродяжничеством может применяться штраф в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин (БРВ) либо административный арест сроком до 15 суток.

В пересчете на текущие показатели это соответствует следующим суммам:

Минимальный штраф — 1 миллион 320 тысяч сумов.

Максимальный штраф — 2 миллиона 200 тысяч сумов.

Административный арест — до 15 суток.

Таким образом, финансовая ответственность за данное правонарушение была повышена по сравнению с прежней. Какое именно наказание будет применено, решается в установленном законом порядке.

Для вовлекающих других в бродяжничество наказание еще строже

Законодательством предусмотрена и отдельная ответственность за вовлечение других лиц в занятие бродяжничеством.

За такое деяние установлен штраф в размере от 10 до 15 БРВ или административный арест сроком до 15 суток.

Это означает следующие суммы:

Минимальный штраф — 4 миллиона 400 тысяч сумов.

Максимальный штраф — 6 миллионов 600 тысяч сумов.

Административный арест — до 15 суток.

Данная норма особенно важна с точки зрения борьбы с такими случаями, как вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних, пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с психическими расстройствами.

Кроме того, законодательством предусмотрены случаи, связанные с принуждением человека к бродяжничеству и понуждением к употреблению определенных веществ, влияющих на его волю.

Когда вступили в силу новые правила?

Согласно официальным данным, соответствующий закон был подписан 14 октября 2026 года, а новые меры наказания вступили в силу с 15 октября. Изменения касаются статьи 188-3 Кодекса об административной ответственности, регулирующей вопросы бродяжничества.

Таким образом, новые штрафы — это не просто предложение, они начали действовать в качестве изменений, внесенных в законодательство.

Можно ли решить проблему только с помощью штрафа?

Вопрос бродяжничества связан не только с правонарушениями и наказанием. За ним могут стоять такие факторы, как безработица, тяжелые социальные условия, жилищные проблемы или нуждаемость человека в помощи.

Поэтому наряду с мерами ответственности крайне важно оказывать социальную поддержку действительно оказавшимся в трудном положении людям, помогать им и предотвращать их эксплуатацию со стороны других лиц.

В частности, недопущение использования детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью в качестве источника дохода является важной задачей как общества, так и соответствующих ведомств.

Заключение

В Узбекистане повышение штрафов за бродяжничество и установление более строгой ответственности за вовлечение в это других лиц являются одной из мер, направленных на обеспечение порядка в общественных местах.

Теперь штраф за занятие бродяжничеством может достигать 2,2 миллиона сумов, а за вовлечение в него других людей — 6,6 миллиона сумов. В обоих случаях предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

Однако устойчивое решение проблемы связано не только с наказанием, но и с принятием социальных мер, направленных на вывод людей из трудной жизненной ситуации.