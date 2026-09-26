Массовый рейд в школах: проверяют сумки учеников, штраф до 88 миллионов сумов!

По всему Узбекистану в общеобразовательных школах усилены масштабные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение негативных пороков среди несовершеннолетних, защиту их жизни и здоровья. Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры, в ходе внезапных рейдов и проверок, проводимых правоохранительными органами и инспекторами по профилактике в школах, у некоторых учащихся в сумках и личных вещах были обнаружены электронные сигареты (вейпы).

В соответствии с законодательством, меры ответственности за пронос или хранение в школьной среде запрещенных никотиновых устройств были значительно ужесточены: за незаконное хранение одной электронной сигареты установлен административный штраф в размере 440 тысяч сумов, а если будет выявлено два или более устройства, меры наказания могут достигать аж 88 миллионов сумов. Столь жесткие меры являются серьезным правовым сигналом, направленным на разрыв незаконных торговых цепочек, отравляющих здоровье молодежи, и полное очищение школ от вредных привычек.

«Рейды в школах, штраф в 88 миллионов и электронные сигареты»: 5 основных пунктов из сообщения Генеральной прокуратуры

Важные факты о проверках в школах и мерах законного наказания:

Массовая проверка сумок: Инспекторы по профилактике выявляют вейпы и электронные табачные изделия среди личных вещей учащихся;

Штраф за 1 устройство: Если подтвердится хранение у человека одной электронной сигареты, предусмотрен штраф в размере 440 тысяч сумов;

Два и более — до 88 миллионов: За случаи хранения или распространения нескольких устройств размер штрафа резко возрастает до 88 миллионов сумов;

Ответственность родителей: Ответственность и финансовое бремя за неправомерные действия несовершеннолетних возлагаются непосредственно на их законных представителей;

Строгий контроль и продолжение рейдов: Проверки, направленные на обеспечение посещаемости и безопасности в школах, будут продолжаться регулярно.

Ответственность за электронные сигареты: Сравнение финансовых наказаний и норм

Сравнение масштабов правонарушений и размеров установленных штрафов:

Случай и масштаб правонарушения Размер применяемого штрафа Юридические и административные последствия Хранение 1 электронной сигареты (вейпа) Штраф 440 000 сумов Конфискация, предупреждение родителей и составление протокола Хранение 2 и более устройств Штраф до 88 000 000 сумов Крупный штраф, строгие административные и правовые меры Проверяющий и контролирующий орган Генеральная прокуратура и инспекторы ОВД Регулярные рейды и усиление внутреннего распорядка школ

Правовая и социальная экспертиза: Почему штрафы были увеличены до такого уровня?

Выводы юристов, педагогов и специалистов здравоохранения:

«Защита здоровья подрастающего поколения»: Химические вещества и тяжелые металлы в составе электронных сигарет наносят непоправимый вред дыхательным путям и нервной системе подростков; поскольку устройствам придается дешевый и привлекательный вид, быстро приучающий школьников к зависимости, государство было вынуждено принять самые радикальные меры;

Воспитательный эффект финансовой ответственности: Крупный штраф в размере до 88 миллионов сумов побуждает родителей тщательно следить за карманами, сумками и повседневными интересами своего ребенка;

Удар по незаконной торговле: Путем резкого снижения спроса в школах разрывается цепочка поставок торговцев с «черного рынка», желающих продать вейпы детям.

Как вы думаете, смогут ли проверки сумок учеников в школах и установление штрафов до 88 миллионов сумов полностью отучить детей от электронных сигарет? Какие дополнительные меры, по вашему мнению, должны предпринять родители для контроля за своими детьми? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным предупреждением, чтобы все родители были бдительны!