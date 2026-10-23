В Куйичирчике жена инспектора избила 15-летнюю девушку, в суде вскрылась истинная правда

·84·Общество
В Куйичирчике жена инспектора избила 15-летнюю девушку, в суде вскрылась истинная правда

Скандальный инцидент, произошедший в служебной квартире сотрудника правоохранительных органов в Куйичирчикском районе Ташкентской области, и последовавшие за ним тяжелые подробности вызвали резкий гнев общественности.

Как выяснилось, жена районного профилактического инспектора застала мужа в служебной квартире вместе с несовершеннолетней девочкой, родившейся в 2009 году. Охваченная сильной ревностью и гневом женщина жестоко избила девушку, причинив ей телесные повреждения.

Громкие показания в зале суда: «Он запугивал меня»

В ходе судебного процесса по данному факту избиения несовершеннолетняя потерпевшая девушка раскрыла еще более страшные аспекты происшествия:

  • Принуждение и угрозы: Согласно показаниям девушки, профилактический инспектор постоянно запугивал ее с 2025 года и под угрозами принуждал к интимной связи;

  • Злоупотребление служебным положением: Данное обстоятельство указывает на то, что инспектор мог злоупотребить своим служебным положением и совершить преступные действия в отношении беззащитного несовершеннолетнего лица.

В отношении женщины вынесен приговор

Суд назначил законное наказание жене инспектора, нанесшей телесные повреждения:

  • Срок наказания: Женщина была признана виновной, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев;

  • Материальный штраф: На нее наложен штраф в размере 20-кратной базовой расчетной величины (БРВ);

  • Удержания в пользу государства: В течение срока наказания из ее заработной платы будет удерживаться 20 процентов в пользу государства.

Главный вопрос, оставшийся открытым: Какие меры приняты в отношении инспектора?

Официальной информации о том, было ли возбуждено уголовное дело в отношении самого инспектора по поводу выдвинутых потерпевшей девушкой в суде тяжелых обвинений, в частности, о принуждении несовершеннолетнего лица к интимной связи, или какие законные меры приняты — пока не поступало. Общественность ждет от ответственных ведомств справедливых и прозрачных результатов проверки по данному факту.

Куйичирчикпрофилактический инспекторправа несовершеннолетнихГУВД Ташкентской области
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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