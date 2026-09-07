Вниманию водителей: теперь «участковые» в махаллях будут штрафовать автомобили

В Узбекистане начался период коренных реформ по обеспечению безопасности махаллей, наведению порядка на улицах и предотвращению правонарушений. Постановлением Президента № 314 «О мерах по внедрению новой системы работы в деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности» профилактическим инспекторам («участковым») предоставлены широкие полномочия, в том числе некоторые важные задачи сотрудников Службы безопасности дорожного движения и начальников РУВД (ГОВД). Теперь профилактические инспекторы получили право непосредственно применять административные взыскания и штрафы к водителям, нарушающим правила на внутренних улицах и проездах махаллей.

Дорожный контроль на улицах махалли: за какие нарушения будут штрафовать?

Этим постановлением существенно расширены права профилактических инспекторов по обеспечению безопасности дорожного движения:

Наказание по 4 видам нарушений ПДД: Профилактические инспекторы могут применять административные взыскания по 4 видам административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения на улицах и пешеходных дорожках махаллей;

Решение проблемы хаотичной парковки: С фактами перекрытия пешеходных дорожек внутри махалли, неправильной парковки автомобилей или создания угрозы передвижению жителей теперь будут бороться на месте, не дожидаясь инспекторов ДПС;

Полная ответственность внутри махалли: Водители, пренебрегающие правилами дорожного движения на внутренних улицах и во дворах многоэтажных домов, теперь будут находиться под непосредственным контролем участкового инспектора.

17 видов предупреждений и 9 полномочий руководителей ОВД

Инспекторам оказывается большое доверие не только в сфере дорожного движения, но и в общей административной практике:

Административное предупреждение по 17 видам правонарушений: Профилактические инспекторы в пределах своей компетенции по 17 видам малозначительных административных дел, совершенных впервые, могут применять не штраф, а меру наказания в виде официального административного предупреждения;

Полномочия начальников ОВД перешли к инспектору: Дела об административных правонарушениях по 9 видам, входящим в компетенцию начальника районного (городского) органа внутренних дел или его заместителей, теперь лично рассматривает сам профилактический инспектор с назначением законного наказания;

Ответственность для тех, кто сопротивляется инспектору: Согласно документу, устанавливается специальная административная ответственность за воспрепятствование исполнению профилактическим инспектором его законных служебных обязанностей.

Новый механизм работы общественной безопасности: 3 основных правила

В соответствии с постановлением № 314 философия работы сотрудников внутренних дел с населением переводится на совершенно новую систему:

Оперативное реагирование: Независимо от направления службы и места прохождения службы, оперативно уделяется внимание любому обращению и сообщению граждан;

Открытый диалог и содействие: Устанавливается прямой тесный и открытый диалог с населением, а их социальные и бытовые проблемы, которые могут стать причиной правонарушений, решаются на месте;

Ежедневная адресная профилактика: На ежедневной основе организуется профилактическая работа с лицами, входящими в группу риска, и факторы преступности устраняются заблаговременно, до их совершения.

Как вы думаете, сможет ли предоставление профилактическим инспекторам полномочий штрафовать водителей на улицах махаллей решить проблему хаотичной парковки на внутренних улицах? Насколько эти новые полномочия повысят спокойствие и безопасность в махаллях? Оставляйте свои комментарии в комментариях!