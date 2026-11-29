В городе Чирчик Ташкентской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая по заказу применяла насилие к гражданам и учиняла самосуд. Операция была проведена совместно сотрудниками областного управления Службы государственной безопасности и ГУВД области. Мероприятие реализовано в рамках третьего этапа профилактических мер «Безопасная и здоровая страна».

Установлено, что группой руководил житель Чирчика 2004 года рождения, известный по прозвищу «Вор» (O‘g‘ri). Ранее он был судим по статье 169 (кража) Уголовного кодекса.

Вместе с лидером были задержаны все члены группы. Они известны под прозвищами «Волк» (Bo‘ri), «Саман» (Saman), «Абу» (Abu), «Камень» (Tosh) и «Баклан» (Baklan). Среди задержанных есть житель Чирчика 1966 года рождения по прозвищу «Баклан». Ранее он был судим по статьям 118, 169, 267 и 277 Уголовного кодекса.

При осмотре автомобиля, которым управлял «Вор», было обнаружено 1,8 грамма наркотического вещества гашиш. При проверке телефонов подозреваемых были выявлены видеозаписи, подтверждающие неоднократное применение насилия и совершение самосуда над гражданами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 (угроза убийством или применением насилия) и статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. В отношении лидера группы дополнительно возбуждено дело по статье 276.

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Ко всем задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.