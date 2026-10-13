В Ташкентской области пресечена крупная наркотическая цепь на 245 тысяч доз (видео)

В городе Чирчик и Кибрайском районе Ташкентской области правоохранительными органами были проведены масштабные оперативные мероприятия. Согласно официальным данным Министерства внутренних дел, в ходе рейдеров из незаконного оборота были изъяты сильнодействующие и синтетические наркотические средства общей массой 4 килограмма 700 граммов.

Самое тревожное, что к этой преступной деятельности и сети интернет-наркошопов были привлечены несовершеннолетние молодые девушки и студенты вузов.

Ситуация в Чирчике: Скрытые склады на съемных квартирах

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в городе Чирчик, были задержаны несколько групп, занимавшихся сбытом методом «закладок»:

Распространение с участием несовершеннолетних: Девушка 2006 года рождения и ее несовершеннолетний соучастник были пойманы с поличным при распространении 41 свертка с синтетическими веществами. При обыске арендованной несовершеннолетней девушкой квартиры было обнаружено еще 1 кг 259 граммов синтетических веществ, подготовленных к продаже;

Крупная партия и вспомогательные средства: В другом случае мужчина, вовлекший в сбыт несовершеннолетнюю девушку, и еще одна женщина были задержаны при распределении 150 граммов вещества по адресам;

«Ассортимент», найденный дома: По месту жительства женщины были изъяты 2 кг 850 граммов мефедрона, 200 граммов альфа-PVP, 200 граммов героина, а также тысячи зип-пакетов, изолент и электронные весы.

Рейд в Кибрае: Студенты из областей, замешанные в торговле

В Кибрайском районе также была пресечена деятельность групп, работавших на виртуальные наркошопы:

200 свертков, запланированных по четырем адресам: Подозреваемые были разоблачены в момент попытки спрятать в общей сложности 200 свертков с наркотическими средствами в четырех районах;

География подозреваемых: Ими оказались молодые парни, прибывшие из Сырдарьинской, Ферганской и Наманганской областей, причем проверки показали, что среди них есть и студенты.

Предотвращено распространение 245 тысяч разовых доз

По расчетам министерства, благодаря пресечению распространения 4,7 кг наркотических средств на черный рынок не допустили выхода 245 тысяч разовых смертельных доз.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по разоблачению руководителей интернет-наркоплатформ, стоявших за этими лицами, основных сетей, снабжавших их веществами, и членов группы.