В Ташкенте инспекторы спасли девушку, бросившуюся в канал Бозсу

·42·Общество
В Ташкенте инспекторы спасли девушку, бросившуюся в канал Бозсу

В Ташкенте инспекторы профилактики спасли девушку, которая бросилась в канал Бозсу. В процессе спасения также помог гражданин, ставший очевидцем происшествия. Об этом сообщили в ГУВД города Ташкента.

По данным ГУВД Ташкента, инцидент произошел на закрытом участке канала, не предназначенном для прогулок и отдыха населения. Проходивший мимо гражданин заметил девушку, стоявшую у края канала. Спустя некоторое время она прыгнула в воду. Увидев это, очевидец принес спасательное средство и позвонил в службу «102».

После получения сообщения инспекторы профилактики прибыли на место происшествия. В ходе осмотра территории, где наблюдалось сильное течение и водовороты, они обнаружили девушку у края канала.

Один из инспекторов спустился в воду и приступил к спасению девушки, а второй сотрудник помог вытащить ее на берег. Поскольку девушка наглоталась воды, ей была оказана первая помощь на месте, после чего ее доставили в городскую больницу №5.

После оказания медицинской помощи в больнице состояние девушки стабилизировалось. Ее личность была установлена, а родителям, проживающим в Янгиюльском районе, было сообщено о случившемся. Впоследствии девушку передали родителям.

ГУВД города Ташкентаканал БозсуЯнгиюльский район
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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