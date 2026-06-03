Футболисты АПЛ с наибольшим падением трансферной стоимости

·67·Спорт
Футболисты АПЛ с наибольшим падением трансферной стоимости
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В мире футбола трансферная стоимость игроков меняется не только в зависимости от их таланта, но и от текущей спортивной формы, травм и показанных результатов. Авторитетный портал Трансфермаркт, ведущий статистику мирового футбола, пересчитал рыночную стоимость представителей Английской Премьер-лиги (АПЛ). В результате, по итогам завершившегося сезона 2025/26, был составлен антирейтинг игроков, чья трансферная цена понесла наибольшие убытки (снижение).

Самые большие потери у Деяна Кулушевски

Верхнюю строчку этого списка, к сожалению, занял полузащитник лондонского клуба «Тоттенхэм» Деян Кулушевски . Трансферная стоимость шведского футболиста упала ровно на 18 миллионов евро , и на данный момент его текущая стоимость составляет всего 17 миллионов евро.

Кроме того, в тройку лидеров вошли нападающий «Ливерпуля» Александр Исак и защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, чья рыночная стоимость также снизилась на 15 миллионов евро.

Топ-10 звезд с наибольшим падением цены

С помощью приведенной ниже аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с десяткой самых известных футболистов АПЛ, чья цена заметно снизилась в завершившемся сезоне:

Место

Футболист (Клуб)

Текущая стоимость (млн евро)

Падение цены (млн евро)

1

Деян Кулушевски («Тоттенхэм»)

17

-18

2

Александр Исак («Ливерпуль»)

85

-15

3

Микки ван де Вен («Тоттенхэм»)

50

-15

4

Родри («Манчестер Сити»)

50

-15

5

Алехандро Гарначо («Челси»)

28

-12

6

Букайо Сака («Арсенал»)

110

-10

7

Флориан Вирц («Ливерпуль»)

100

-10

8

Коул Палмер («Челси»)

100

-10

9

Мойсес Кайседо («Челси»)

100

-10

10

Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

80

-10

Примечательно: Даже такие дорогостоящие звезды с трансферной стоимостью выше 100 миллионов евро, как Букайо Сака, Флориан Вирц, Коул Палмер и Мойсес Кайседо, из-за потери стабильности были вынуждены «потерять» по 10 миллионов евро от своей цены.

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Деян КулусевскиТоттенхэмЛиверпульАлександр ИсакМикки ван де ВенМанчестер СитиЧелси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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