Футболисты АПЛ с наибольшим падением трансферной стоимости
В мире футбола трансферная стоимость игроков меняется не только в зависимости от их таланта, но и от текущей спортивной формы, травм и показанных результатов. Авторитетный портал Трансфермаркт, ведущий статистику мирового футбола, пересчитал рыночную стоимость представителей Английской Премьер-лиги (АПЛ). В результате, по итогам завершившегося сезона 2025/26, был составлен антирейтинг игроков, чья трансферная цена понесла наибольшие убытки (снижение).
Самые большие потери у Деяна Кулушевски
Верхнюю строчку этого списка, к сожалению, занял полузащитник лондонского клуба «Тоттенхэм» Деян Кулушевски . Трансферная стоимость шведского футболиста упала ровно на 18 миллионов евро , и на данный момент его текущая стоимость составляет всего 17 миллионов евро.
Кроме того, в тройку лидеров вошли нападающий «Ливерпуля» Александр Исак и защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, чья рыночная стоимость также снизилась на 15 миллионов евро.
Топ-10 звезд с наибольшим падением цены
С помощью приведенной ниже аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с десяткой самых известных футболистов АПЛ, чья цена заметно снизилась в завершившемся сезоне:
Место
Футболист (Клуб)
Текущая стоимость (млн евро)
Падение цены (млн евро)
1
Деян Кулушевски («Тоттенхэм»)
17
-18
2
Александр Исак («Ливерпуль»)
85
-15
3
Микки ван де Вен («Тоттенхэм»)
50
-15
4
Родри («Манчестер Сити»)
50
-15
5
Алехандро Гарначо («Челси»)
28
-12
6
Букайо Сака («Арсенал»)
110
-10
7
Флориан Вирц («Ливерпуль»)
100
-10
8
Коул Палмер («Челси»)
100
-10
9
Мойсес Кайседо («Челси»)
100
-10
10
Райан Гравенберх («Ливерпуль»)
80
-10
Примечательно: Даже такие дорогостоящие звезды с трансферной стоимостью выше 100 миллионов евро, как Букайо Сака, Флориан Вирц, Коул Палмер и Мойсес Кайседо, из-за потери стабильности были вынуждены «потерять» по 10 миллионов евро от своей цены.
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