Футболисты АПЛ с наибольшим падением трансферной стоимости

В мире футбола трансферная стоимость игроков меняется не только в зависимости от их таланта, но и от текущей спортивной формы, травм и показанных результатов. Авторитетный портал Трансфермаркт, ведущий статистику мирового футбола, пересчитал рыночную стоимость представителей Английской Премьер-лиги (АПЛ). В результате, по итогам завершившегося сезона 2025/26, был составлен антирейтинг игроков, чья трансферная цена понесла наибольшие убытки (снижение).

Самые большие потери у Деяна Кулушевски

Верхнюю строчку этого списка, к сожалению, занял полузащитник лондонского клуба «Тоттенхэм» Деян Кулушевски . Трансферная стоимость шведского футболиста упала ровно на 18 миллионов евро , и на данный момент его текущая стоимость составляет всего 17 миллионов евро.

Кроме того, в тройку лидеров вошли нападающий «Ливерпуля» Александр Исак и защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен, чья рыночная стоимость также снизилась на 15 миллионов евро.

Топ-10 звезд с наибольшим падением цены

С помощью приведенной ниже аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с десяткой самых известных футболистов АПЛ, чья цена заметно снизилась в завершившемся сезоне:

Место Футболист (Клуб) Текущая стоимость (млн евро) Падение цены (млн евро) 1 Деян Кулушевски («Тоттенхэм») 17 -18 2 Александр Исак («Ливерпуль») 85 -15 3 Микки ван де Вен («Тоттенхэм») 50 -15 4 Родри («Манчестер Сити») 50 -15 5 Алехандро Гарначо («Челси») 28 -12 6 Букайо Сака («Арсенал») 110 -10 7 Флориан Вирц («Ливерпуль») 100 -10 8 Коул Палмер («Челси») 100 -10 9 Мойсес Кайседо («Челси») 100 -10 10 Райан Гравенберх («Ливерпуль») 80 -10

Примечательно: Даже такие дорогостоящие звезды с трансферной стоимостью выше 100 миллионов евро, как Букайо Сака, Флориан Вирц, Коул Палмер и Мойсес Кайседо, из-за потери стабильности были вынуждены «потерять» по 10 миллионов евро от своей цены.

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