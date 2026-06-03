В Узбекистане найдены следы загадочной хирургии возрастом 4 тысячи лет

В ходе археологических раскопок на территории Узбекистана обнаружена уникальная находка, поразившая ученых. На черепе пятилетнего ребенка бронзового века найдены следы древней хирургической операции. Эксперты сообщили, что возраст этой находки составляет примерно 4 тысячи лет.

По мнению исследователей, данное открытие является важным доказательством одной из древнейших хирургических операций не только в Центральной Азии, но и на всей территории Азии.

Уникальная находка обнаружена в Джаркутане

Группа ученых из Италии и Узбекистана проводила раскопки на территории Северной Бактрии, в древнем поселении Джаркутан, расположенном недалеко от границы с Афганистаном. В результате был найден скелет ребенка, умершего в возрасте около пяти лет.

Примечательно, что он был похоронен в одной могиле с другим малолетним ребенком. Археологи датируют это захоронение концом третьего тысячелетия до нашей эры.

Уникальный образец древней медицины?

В ходе исследований на черепе ребенка были обнаружены следы трепанации — то есть процедуры сверления черепа особым способом. Ученые предполагают, что эта процедура могла быть выполнена с помощью инструментов из камня или кости.

Вероятно, в древности подобные операции проводились для лечения различных заболеваний, включая эпилепсию, сильные головные боли или психические расстройства. При этом некоторые исследователи не исключают, что такие процедуры могли быть связаны и с религиозными ритуалами.

Открытие, поразившее ученых

По словам Энрико Аскалоне, археолога Университета Саленто, руководившего раскопками, проведение столь сложной операции на маленьком ребенке в Центральной Азии четыре тысячи лет назад стало большим открытием для научного сообщества.

Эксперты обращают особое внимание на то, что операция была проведена именно на ребенке. Поскольку это может свидетельствовать о наличии определенных знаний в области анатомии человека и хирургии в ту эпоху.