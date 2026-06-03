Флорентино Перес объявит о первом крупном трансфере «Реал Мадрида» на этой неделе

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес сообщил, что в этот четверг объявит о «первом крупном трансфере» клуба на следующий сезон. 79-летний функционер стремится укрепить свои позиции накануне первых за последние двадцать лет конкурентных президентских выборов. Оставаясь верным своей традиционной стратегии «Галактикос», Перес готов продемонстрировать финансовую мощь клуба перед воскресным голосованием. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Эл Эспаньол Перес подтвердил, что ожидается пополнение состава новой звездой. «В этот четверг я объявлю о своем первом крупном трансфере на следующий сезон. Все знают мой спортивный проект: иметь лучших футболистов и продолжать побеждать», — заявил он. Хотя имя нового игрока пока держится в секрете, СМИ связывают с «Реал Мадридом» Ибраиму Конате, чей контракт с «Ливерпулем» истекает, и Дензела Дюмфриса.

Эти выборы стали для Переса первым серьезным испытанием с 2006 года, так как на последних пяти выборах он побеждал безальтернативно. На этот раз его соперником стал 37-летний предприниматель Энрике Рикельме. Рикельме уже начал давать обещания, включая назначение легенды клуба Рауля Гонсалеса на пост спортивного директора и привлечение таких игроков, как полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Ожидается, что Перес объявит не только о новом футболисте, но и о том, кто займет вакантный пост главного тренера. По сообщениям прессы, на «Сантьяго Бернабеу» может вернуться Жозе Моуринью, возглавлявший команду в 2010–2013 годах. Отвечая на вопросы по этой теме, Перес сказал: «Вскоре я объявлю, кто станет новым тренером «Реал Мадрида». До воскресенья вы услышите новые имена, не волнуйтесь».