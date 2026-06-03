Душан Влахович не продлил контракт с «Ювентусом» и покидает клуб

·115·Спорт
Душан Влахович не продлил контракт с «Ювентусом» и покидает клуб
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Длительные переговоры между Душаном Влаховичем и «Ювентусом» завершились. Официально подтверждено, что нападающий покинет туринский клуб в статусе свободного агента. Многомесячное общение сторон не принесло результатов, и на этой неделе переговоры были полностью прекращены. Таким образом, четырехсезонная карьера сербского форварда на «Альянц Стэдиум» подошла к концу. Об этом сообщает Goal.com .

По данным Ла Gazzetta делло Sport, финансовые требования игрока и клуба не совпали. Влахович требовал зарплату в размере 8 миллионов евро в год по новому контракту, а также дополнительные бонусы. Руководство «Ювентуса» ограничило предложение суммой в 6 миллионов евро и премиями, зависящими от результатов. После того как клуб отказался выплачивать агентские комиссионные и другие дополнительные расходы, переговоры зашли в тупик.

Сложившаяся ситуация стала серьезным ударом для главного тренера команды Лучано Спаллетти. Наставник считал Влаховича центральной фигурой своего проекта. Ранее не сумевший осуществить трансферы Бернарду Силвы и Алиссона, Спаллетти называл сербского нападающего крайне важным для игровой системы команды. Однако финансовые возможности клуба оказались важнее спортивных планов тренера.

Душан Влахович перешел из «Фиорентины» в январе 2022 года за 70 миллионов евро, и его рассматривали как преемника Криштиану Роналду. Несмотря на то, что за время пребывания в Турине он демонстрировал яркую игру, многие критики отмечали его нестабильность.

В настоящее время интерес к нападающему проявляют такие гранды, как «Челси», «Ньюкасл», «Барселона» и «Бавария». Агенты футболиста уже вышли на связь с этими клубами, однако следующий пункт назначения Влаховича пока остается неизвестным.

ЮвентусДушан ВлаховичТрансферБарселонаЧелси
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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