Binance и Алпака заключили соглашение о разделе доходов

·41·Экономика
Binance и Алпака заключили соглашение о разделе доходов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance раскрыла детали соглашения о разделе доходов с кастодиальным и брокерским инфраструктурным провайдером Алпака. На сегодняшний день Алпака стала ведущим инфраструктурным провайдером для хранения токенизированных акций США и биржевых фондов (ЭТФ). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком со ссылкой.

Согласно новым торговым условиям, объявленным Binance, биржа будет получать 50% выручки от оплаты за поток ордеров (ПФОФ) платформы Алпака, а также 65% прибыли от кредитования акций после выплаты процентов пользователям. Компания Алпака предоставит брокерские, клиринговые и кастодиальные услуги для торговли акциями на платформе Binance.

Это партнерство является частью стратегии Binance по выходу за пределы крипторынка и монетизации своих услуг. Ранее биржа открыла доступ к более чем 7000 акций США и ЭТФ, а также анонсировала новый токенизированный продукт под названием бСтокс. Для справки: в январе Алпака привлекла $150 млн инвестиций при оценке в $1,15 млрд.

По данным РВА.ксйз, рынок токенизированных акций стремительно растет. За последние 30 дней общая стоимость этого рынка выросла на 29%, а число держателей увеличилось на 35%, достигнув 304 700. Однако снижение количества активных адресов свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают долгосрочное хранение этих активов активной торговле.

Другие крупные криптобиржи также выходят на традиционные финансовые рынки. Например, в апреле биржа Битгет запустила прокси-токены, привязанные к пре-ИПО акциям компании SpaceX под управлением Илона Маска. Подобные шаги указывают на растущий спрос на торговые продукты на базе блокчейн-технологий.

BinanceAlpacaКриптовалютаАкцииИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ворлдкоин: упущенная возможность на волне ИПО в сфере ИИСегодня, 08:13Mobiuz продан за $351 млнСегодня, 07:50Coinbase заморозила $3 млн, принадлежащие мошенникам из Юго-Восточной АзииСегодня, 06:155 июня прогнозируется рост курса доллараСегодня, 05:33Цена биткоина упала до $62 000: ликвидированы позиции на миллиарды долларовСегодня, 02:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня