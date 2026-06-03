Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance раскрыла детали соглашения о разделе доходов с кастодиальным и брокерским инфраструктурным провайдером Алпака. На сегодняшний день Алпака стала ведущим инфраструктурным провайдером для хранения токенизированных акций США и биржевых фондов (ЭТФ). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком со ссылкой.

Согласно новым торговым условиям, объявленным Binance, биржа будет получать 50% выручки от оплаты за поток ордеров (ПФОФ) платформы Алпака, а также 65% прибыли от кредитования акций после выплаты процентов пользователям. Компания Алпака предоставит брокерские, клиринговые и кастодиальные услуги для торговли акциями на платформе Binance.

Это партнерство является частью стратегии Binance по выходу за пределы крипторынка и монетизации своих услуг. Ранее биржа открыла доступ к более чем 7000 акций США и ЭТФ, а также анонсировала новый токенизированный продукт под названием бСтокс. Для справки: в январе Алпака привлекла $150 млн инвестиций при оценке в $1,15 млрд.

По данным РВА.ксйз, рынок токенизированных акций стремительно растет. За последние 30 дней общая стоимость этого рынка выросла на 29%, а число держателей увеличилось на 35%, достигнув 304 700. Однако снижение количества активных адресов свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают долгосрочное хранение этих активов активной торговле.

Другие крупные криптобиржи также выходят на традиционные финансовые рынки. Например, в апреле биржа Битгет запустила прокси-токены, привязанные к пре-ИПО акциям компании SpaceX под управлением Илона Маска. Подобные шаги указывают на растущий спрос на торговые продукты на базе блокчейн-технологий.