Instagram предупреждает пользователей об атаках через ИИ-чатбот

·42·Технологии
Instagram предупреждает пользователей об атаках через ИИ-чатбот

Выяснилось, что масштабная хакерская кампания по краже аккаунтов Instagram с использованием чатбота Meta AI продолжается даже после заявления компании об устранении проблемы. В настоящее время Meta работает над обеспечением безопасности пострадавших аккаунтов и предупреждением пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хакеры получили доступ к ряду авторитетных аккаунтов, обманув бота поддержки Meta на базе искусственного интеллекта. В частности, целью стали профили с короткими и редкими именами пользователей (ОГ хандлес). Такие аккаунты впоследствии могут быть перепроданы на «сером рынке» по высоким ценам. Сообщается, что среди жертв атаки оказался и главный мастер-сержант Космических сил США Джон Бентивенья.

Метод атаки оказался поразительно простым: хакеры представлялись чатботу Meta AI владельцами аккаунта и просили привязать профиль к своему адресу электронной почты. Чатбот выполнял этот запрос, в результате чего хакеры получали возможность сбросить пароль и полностью захватить учетную запись. Сотрудники Meta в процессе не участвовали — всё сделал искусственный интеллект.

В понедельник представитель Meta Энди Стоун заявил, что проблема устранена, однако после этого многие пользователи продолжили жаловаться на взлом аккаунтов. В Телеграм-каналах хакеры утверждают, что у них всё ещё есть возможность использовать этот метод, и выставляют украденные аккаунты на продажу.

В настоящее время Meta рассылает пострадавшим пользователям уведомления о сбросе пароля. Компания не раскрыла количество жертв этой атаки, но подчеркнула, что усилила меры безопасности. При входе в систему пользователям могут быть заданы дополнительные контрольные вопросы.

InstagramMeta AIХакерствоКибербезопасностьЧатбот
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила недорогой пауэрбанк с индикацией состояния батареиСегодня, 08:52Starlink начал борьбу с мошенниками: терминалы отключаются по всему мируСегодня, 08:28Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре разаСегодня, 07:53Четыре камеры по 50 МП и батарея на 6500 мА·ч: представлен Моторола Эдге 70 Pro+Сегодня, 07:25Пользователи iPhone остались без уведомлений в мессенджере MaxСегодня, 07:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом