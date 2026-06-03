Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По его мнению, Украине не следует ждать, пока США разрешат все мировые конфликты, прежде чем заняться завершением войны.

Это заявление Зеленского прозвучало на фоне сложной ситуации в международной политике. В последнее время внимание Вашингтона сосредоточено на нескольких крупных вопросах. По словам украинского лидера, сейчас для США приоритетом является ситуация с Ираном, а Украина оказалась одной из проблем, ожидающих своей очереди.

«Сейчас для США вопрос номер один — это Иран, а Украина стоит в очереди за этими проблемами», — сказал Зеленский.

Эти слова показывают, что Киев, хотя и считает помощь Вашингтона важной, не намерен действовать исключительно в зависимости от внешней политической повестки. Президент Украины дает понять, что необходимо занять более активную позицию в вопросе прекращения войны.

Зеленский также подчеркнул, что считает США самой сильной стороной, способной оказать влияние на Россию. По его мнению, именно Вашингтон обладает наибольшими политическими и дипломатическими возможностями, чтобы побудить Путина прекратить войну.

«Я действительно считаю, что США — это самая сильная сторона, которая может побудить Путина прекратить войну», — добавил он.

В то же время заявление Зеленского о готовности к прямым переговорам с Путиным свидетельствует о том, что украинская сторона не отвергает дипломатический путь. Пока продолжается война, каждый день несет новые жертвы, разрушения и экономические потери. Поэтому любой канал коммуникации, который может привести к миру, имеет важное значение.

Конечно, прямые переговоры не будут легким процессом. Уровень доверия между Москвой и Киевом крайне низок. Позиции сторон по условиям, гарантиям безопасности, территориальным вопросам и послевоенному политическому устройству резко различаются. Однако сама вероятность начала политического диалога естественно вызывает широкие дискуссии на международной арене.

Из заявления Зеленского можно сделать следующий вывод: Украина продолжает рассчитывать на помощь США, но не считает правильным просто ждать, пока Вашингтон включит вопрос войны в свою повестку. Киев демонстрирует готовность к самостоятельным дипломатическим шагам в вопросе своей судьбы.

Эта позиция может еще больше активизировать политические процессы вокруг Украины в будущем. Ведь любой сигнал о прямых переговорах внимательно отслеживается не только в Киеве и Москве, но и в Вашингтоне, Брюсселе и других международных центрах.

Пока же остается открытым главный вопрос: начнутся ли реальные переговоры между Путиным и Зеленским, или это заявление останется лишь политическим сигналом, направленным на усиление дипломатического давления для прекращения войны?

Одно ясно: Украина в очередной раз дает понять, что не желает бесконечного продолжения войны. Теперь важно, как на это заявление отреагируют Москва и Вашингтон.