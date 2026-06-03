Алан Ширер назвал основного плеймейкера сборной Англии

·53·Спорт
Алан Ширер назвал основного плеймейкера сборной Англии
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер дал неожиданный совет новому главному тренеру Томасу Тухелю. По мнению Ширера, на чемпионате мира в основе на позиции «десятки» должен выходить не звезда мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а представитель «Астон Виллы» Морган Роджерс. Об этом сообщает Goal.com .

Эксперт обосновал свой выбор текущей спортивной формой игроков. В завершившемся сезоне Роджерс провел 55 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 12 результативных передач. Кроме того, он внес значительный вклад в победу своей команды в Лиге Европы. Ширер отметил, что физическая готовность и стабильность Роджерса делают его главным претендентом на место в составе.

С другой стороны, Джуд Беллингем провел сложный сезон в мадридском «Реале», омраченный травмами. В 40 матчах он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. И хотя Беллингему официально принадлежит футболка под 10-м номером, Ширер заявил, что тренер должен ориентироваться на результат, а не на репутацию.

Ширер также назвал свою идеальную тройку полузащитников: он хочет видеть Моргана Роджерса вместе с Эллиотом Андерсоном и Декланом Райсом. По его словам, Роджерс своим трудом заслужил право играть в основе на чемпионате мира, и такой опытный тренер, как Томас Тухель, не должен бояться оставлять звездных футболистов в запасе.

АнглияДжуд БеллингемМорган РоджерсРеал МадридЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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