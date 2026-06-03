Несчастный случай в водоеме Ферганы завершился трагедией

·267·Общество
Несчастный случай в водоеме Ферганы завершился трагедией

В одном из фермерских хозяйств Багдадского района Ферганской области произошел трагический случай. Спасти жизнь гражданина, упавшего в мембранный водоем, не удалось.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 3 июня. Отмечается, что в последние годы подобные несчастные случаи в мембранных водоемах, широко используемых в сельском хозяйстве, наблюдались неоднократно.

По словам специалистов, внутренняя часть таких водоемов покрыта специальным скользящим материалом. Поэтому люди, случайно упавшие в воду, сталкиваются с серьезными трудностями при попытке самостоятельно выбраться на берег. Особенно возрастает опасность при отсутствии спасательных средств.

ФерганаБагдадский районМинистерство по чрезвычайным ситуациям
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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