Представитель английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» активизировал планы на летнее трансферное окно, направив официальное предложение в размере 24 млн евро за молодую звезду шведского клуба АИК Задока Йоханну. Благодаря взрывному стилю игры 18-летний вингер, получивший прозвище «нигерийский Неймар», стал одним из самых востребованных талантов в европейском футболе. Об этом сообщает Goal.com .

По данным журналиста Sky Sports Германй Флориана Плеттенберга и шведского издания Экспрессен, команда Эдди Хау определила Йоханну в качестве главной цели для усиления линии атаки. Если этот трансфер состоится за 24 млн евро, он станет самой дорогой продажей в истории чемпионата Швеции и установит рекорд для скандинавского футбола.

В борьбе за талантливого футболиста «Ньюкасл Юнайтед» не одинок. «Брайтон» также активно участвует в гонке и, по сообщениям, уже достиг личной договоренности с игроком. Однако «Сороки» надеются обойти «Брайтон» благодаря своим финансовым возможностям и проекту на севере Англии.

Задок Йоханна привлек внимание скаутов своей скоростью и навыками дриблинга. Действуя на правом фланге под левой ногой, он полностью соответствует требованиям современного футбола. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

Интерес к нигерийскому таланту проявляют такие гранды, как «Реал Мадрид», дортмундская «Боруссия» и «Тоттенхэм». Также за ситуацией внимательно следит французский «Ренн». Эдди Хау уверен, что сможет раскрыть потенциал Йоханны до уровня Премьер-лиги.